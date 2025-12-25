Xiaomi consolida una hoja de ruta enfocada en regiones, apostando por ciudades con alto flujo comercial y áreas de influencia que trascienden el mercado local inmediato. (Foto: Xiaomi Perú)
Xiaomi consolida una hoja de ruta enfocada en regiones, apostando por ciudades con alto flujo comercial y áreas de influencia que trascienden el mercado local inmediato. (Foto: Xiaomi Perú)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con la apertura de dos tiendas renovadas en Juliaca y Huánuco, como parte de su plan por consolidar una presencia descentralizada y acercar su ecosistema tecnológico a más usuarios fuera de Lima.

Según la empresa, y una creciente demanda por tecnología accesible y de alto rendimiento.

“Seguimos apostando por un crecimiento equilibrado y descentralizado que nos permita estar más cerca de nuestros usuarios en todo el país. Estas aperturas responden a nuestra visión de llevar tecnología confiable e innovadora a ciudades estratégicas, fortaleciendo nuestro ecosistema inteligente a nivel nacional”, señaló Diego Solimano, gerente de Operaciones de tiendas propias de Xiaomi Perú.

Las reaperturas confirman el interés de la marca por polos económicos fuera de Lima, con Juliaca como eje del sur andino y Huánuco como nodo comercial del centro del país. (Foto: Xiaomi Perú)
Las reaperturas confirman el interés de la marca por polos económicos fuera de Lima, con Juliaca como eje del sur andino y Huánuco como nodo comercial del centro del país. (Foto: Xiaomi Perú)
LEA TAMBIÉN: Dominio chino en smartphones: Los factores que impulsan la importación de estos celulares

Aperturas en Juliaca y Huánuco

En el sur del país, la renovada Xiaomi Store de Juliaca, ubicada en el centro comercial Real Plaza, . El nuevo espacio ha sido diseñado bajo un concepto interactivo, permitiendo a los visitantes conocer y probar un portafolio que supera los 300 productos, que abarca desde smartphones y wearables hasta televisores, scooters eléctricos y dispositivos inteligentes para el hogar, la movilidad y el entretenimiento.

De manera complementaria, la compañía inauguró su renovada tienda en Huánuco, en el segundo nivel del Real Plaza de la ciudad, Con esta llegada apunta a atender no solo al mercado local, sino también a una amplia zona de influencia que incluye ciudades como Tingo María, Ambo y Cerro de Pasco, posicionando a Huánuco como un eje relevante para la distribución y adopción de nuevas tecnologías.

Al igual que en Juliaca, el local ofrece una experiencia integral con asesoría personalizada y acceso al ecosistema AIoT de la marca.

Ambos locales se ubican en centros comerciales Real Plaza, reforzando la apuesta por espacios de alto tráfico y experiencia de compra integrada. (Foto: Xiaomi Perú)
Ambos locales se ubican en centros comerciales Real Plaza, reforzando la apuesta por espacios de alto tráfico y experiencia de compra integrada. (Foto: Xiaomi Perú)
LEA TAMBIÉN: Gadgets que marcan el ritmo en el mundo corporativo: lo que más valora el ejecutivo peruano


TE PUEDE INTERESAR

Indecopi alerta sobre riesgo de incendio en baterías portátiles Xiaomi
Xiaomi planea entrar al mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027
Xiaomi presenta su primer SUV eléctrico, el YU7, con autonomía de hasta 835 km

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.