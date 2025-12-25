La tecnológica china Xiaomi refuerza su estrategia de expansión regional en el Perú con la apertura de dos tiendas renovadas en Juliaca y Huánuco, como parte de su plan por consolidar una presencia descentralizada y acercar su ecosistema tecnológico a más usuarios fuera de Lima.

Según la empresa, ambas inauguraciones se alinean con la apuesta que tienen por ciudades con alto dinamismo comercial y una creciente demanda por tecnología accesible y de alto rendimiento.

“Seguimos apostando por un crecimiento equilibrado y descentralizado que nos permita estar más cerca de nuestros usuarios en todo el país. Estas aperturas responden a nuestra visión de llevar tecnología confiable e innovadora a ciudades estratégicas, fortaleciendo nuestro ecosistema inteligente a nivel nacional”, señaló Diego Solimano, gerente de Operaciones de tiendas propias de Xiaomi Perú.

Las reaperturas confirman el interés de la marca por polos económicos fuera de Lima, con Juliaca como eje del sur andino y Huánuco como nodo comercial del centro del país. (Foto: Xiaomi Perú)

Aperturas en Juliaca y Huánuco

En el sur del país, la renovada Xiaomi Store de Juliaca, ubicada en el centro comercial Real Plaza, se suma a la red de puntos de venta oficiales de la marca en una de las principales plazas económicas de la región. El nuevo espacio ha sido diseñado bajo un concepto interactivo, permitiendo a los visitantes conocer y probar un portafolio que supera los 300 productos, que abarca desde smartphones y wearables hasta televisores, scooters eléctricos y dispositivos inteligentes para el hogar, la movilidad y el entretenimiento.

De manera complementaria, la compañía inauguró su renovada tienda en Huánuco, en el segundo nivel del Real Plaza de la ciudad, reforzando su presencia en el centro del país. Con esta llegada apunta a atender no solo al mercado local, sino también a una amplia zona de influencia que incluye ciudades como Tingo María, Ambo y Cerro de Pasco, posicionando a Huánuco como un eje relevante para la distribución y adopción de nuevas tecnologías.

Al igual que en Juliaca, el local ofrece una experiencia integral con asesoría personalizada y acceso al ecosistema AIoT de la marca.

Ambos locales se ubican en centros comerciales Real Plaza, reforzando la apuesta por espacios de alto tráfico y experiencia de compra integrada. (Foto: Xiaomi Perú)



