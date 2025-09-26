Indecopi activó su Sistema de Alertas de Consumo tras detectarse fallas en baterías portátiles Xiaomi que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. Foto: Andina.
Indecopi activó su Sistema de Alertas de Consumo tras detectarse fallas en baterías portátiles Xiaomi que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. Foto: Andina.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual () emitió una alerta de consumo respecto a ciertas baterías externas portátiles de la , debido a que podrían representar un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Se trata de 345 unidades del modelo Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh - Integrated Cable (PB2030MI), fabricadas en China, cuyo retiro del mercado peruano fue notificado por la empresa Xiaomi Technologies Perú S.A.C..

De acuerdo con la información brindada por la empresa, estas baterías podrían presentar fallas o defectos en ciertos materiales, lo que podría ocasionar un sobrecalentamiento del producto (fuga térmica) y generar un riesgo de incendio.

Indecopi alerta sobre riesgo de incendio en algunas baterías portátiles de la marca Xiaomi. Foto: Indecopi.

Ante este escenario, el instó a los consumidores a suspender de inmediato el uso del producto y contactar al proveedor para coordinar su retiro, así como el reembolso correspondiente.

La entidad recordó que el Sistema de Alertas de Consumo es el mecanismo que permite informar al público sobre productos que, de manera imprevista, pueden poner en riesgo la seguridad o la salud de las personas, siendo la información difundida proporcionada por los propios proveedores o por autoridades sectoriales.

Para más información, se puede acceder a la alerta de consumo a través de:

