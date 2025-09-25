El Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor, impuso una sanción de 9 UIT (S/ 48,150) contra el Centro Comercial Plaza Norte SAC.

El regulador detalló que Plaza Norte incumplió con la medida cautelar dictada tras el procedimiento sancionador tras el desprendimiento del techo de su patio de comidas, registrados en tres oportunidades, en lo que va de este 2025.

Dicha medida cautelar decretaba el cierre temporal del techo de comidas hasta que Plaza Norte demostrara, en un informe técnico, que ya se hayan realizado los trabajos de reparación y eliminación del riesgo.

Caída del techo se dio en la zona del patio de comidas. Se han registrado al menos tres desprendimientos en lo que va del año, informó Indecopi. Foto: Facebook/La voz de Comas

No obstante, el mall mantuvo abierta al público esta área por al menos 10 días, pasando por alto la obligación del Indecopi y poniendo en riesgo a sus consumidores, señaló Indecopi.

Muy aparte, Indecopi prosigue con el trámite del procedimiento sancionador contra Plaza Norte por la supuesta vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y podría determinar una multa de hasta 450 UIT (S/ 2 millones 407,500) y medidas correctivas en favor de los afectados.