El funcionario estará presente en CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco. En el marco de la reunión de líderes, adelantó sus planes con este diario.

-En una exposición reciente, hizo referencia a la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo N.º 702, de 1991). Señaló que está desactualizada y que no ha ido al ritmo de los cambios del propio sector...

Hay que actualizar muchos aspectos [de la ley]. Para comenzar, conceptualmente, [cuando se promulgó] apuntaba a telecomunicaciones analógicas. Además, se reguló sobre la base de tecnologías, no de servicios [...] La regulación en ese momento ni siquiera pensaba en tecnología digital, en los distintos servicios de aplicativos, en las llamadas a través de plataformas, entre otros.

Habría que, en estricto, hacer un “borrón” y decidir ponerse al día. En países de Europa, por ejemplo, ya existe una regulación avanzada [para las telecomunicaciones]. Vale decir que [esto no implica] que desaparezca el regulador, como algunos plantean, pero sí que evolucione. Un regulador que vea servicios digitales y que tenga una perspectiva mucho más integral de su labor en estos entornos.

-¿Esta idea de actualizar la Ley de Telecomunicaciones ya fue planteada por el Osiptel al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o al Congreso de la República?

El tema es tan amplio y los ribetes de complejidad son tan grandes que hay que iniciar, por lo menos, con la discusión. Hacia mi salida del Osiptel quisiera dejar el tema planteado, para que inicie el debate, con una mirada a futuro. Que sea una Ley de Telecom y servicios digitales.

No podemos avanzar aún en proyectos porque se necesita primero aprovechar los espacios de reflexión donde tienen que intervenir todos los stakeholders involucrados. Diría que las propias compañías, la academia y otros actores, ven con buenos ojos la perspectiva del desarrollo de un regulador o una entidad que vea integralmente los retos del mundo digital [...].

Rafael Muente, presidente de Osiptel. Foto: Osiptel, para diario Gestión.

“Existe un perfil de usuario que se maneja por la fidelidad. Pero hay otros que son buscadores de oportunidades, están constantemente revisando qué ofertas o qué alternativas tienen los otros operadores. Estos son los que generan los cambios. Entonces, el reto de las empresas de telecom está en fidelizar”.

-En línea con esta nueva versión de la ley, usted ha mencionado a las plataformas de streaming. Por lo que entendí, propuso que contribuyan por el consumo de datos que generan en las redes...

Daría un paso atrás. Las plataformas deberían “aterrizar” en el país, tener por lo menos un representante porque no hay manera de plantear regulaciones, obligaciones, responsabilidades cuando ni siquiera hay con quién hablar.

Con ello, entonces, tendríamos que incorporarlas a la discusión general de las responsabilidades y las obligaciones que tienen, no solo sobre el tema que mencionas, sino otros como libre competencia y el facilitar que exista efectivamente un mercado de aplicativos digitales, de plataformas de streaming y otros servicios que sea transparente y que permita también un nivel de competencia.

-Solo para entender mejor, ¿Osiptel se refiere a estas plataformas porque para acceder a ellas se utilizan las facilidades otorgadas a los operadores?

Utilizan el sistema, utilizan las facilidades de comunicaciones que dan los operadores en el país. Actúan a un nivel superior, sí, pero a través de todas las facilidades que finalmente son entregadas a operadores y usuarios [...].

Situación financiera de las empresas de telecom

-¿Cuál es la situación financiera de las principales operadoras telecomunicaciones?

Veamos el margen Ebitda del sector, que ascendió a 31.7% en el primer semestre (por encima del promedio regional, de 29%). A detalle, todos [los operadores] alcanzan cifras positivas, incluyendo a Integratel, que, como sabemos, ha reemplazado recientemente a Telefónica en el mercado. Por ejemplo, esta compañía alcanzó un resultado de 15.2% a junio 2026.

Claro y Win disminuyeron ligeramente en el primer semestre [respecto al 2025], pero se mantienen en positivo y sus respectivos márgenes Ebitda superan el 30%. Quienes tuvieron un mejor desempeño, respecto al 2025, fueron Viettel y Entel.

Este y otros indicadores sostienen mi optimismo de un crecimiento acelerado del sector hacia el 2030. [Esos otros indicadores], por ejemplo, son que hay una mayor competencia en servicios móviles por 5G; un crecimiento del Internet fijo, que ha sido tremendo en el país, entre otros. Sobre este último punto, son 4.1 millones de conexiones al tercer trimestre del 2026, y más del 84% responde a fibra óptica.

-¿Cuál es la proyección sobre la inversión de los operadores para este año?

Las inversiones en telecomunicaciones crecerían a una tasa anual de 6.1% hasta el 2030, impulsadas por el despliegue de 5G, la expansión de la fibra óptica y los compromisos asociados a los contratos de concesión del espectro radioeléctrico. Solo este año, a junio, las inversiones conjuntas de las principales operadoras registraron S/ 1,308 millones, 1.2% más que similar periodo del 2025. Se proyecta S/ 4,849 millones para el 2026.

Ingresos. Los ingresos por servicio de telecomunicación alcanzarán los S/ 20,676 millones en 2030. Este año, la cifra proyectada es de S/ 18,857 millones.

-¿La fuerte competencia en el mercado móvil está presionando el ARPU (Average Revenue Per User) y los márgenes de las operadoras?

El ARPU se ha mantenido constante [pese a la competencia]. Pero, debo decir que hay que mirar, por ejemplo, que se ha incrementado el número de planes pospago en el mix. Es decir, vas a tener ingresos fijos.

Cuando tienes ingresos fijos te permite hacer proyecciones y planificar mejor. Entonces, fabuloso porque eso plantea también condiciones para una competencia más intensa.

-¿Cuántas líneas son pospago?

Hoy más del 50% de las líneas móviles son pospago. Exactamente, el 51.5%. A septiembre del 2025, esta proporción era inversa: casi 60% de líneas móviles eran sin renta y el resto con renta.

-La competencia entre operadores ha sido fuerte, pero ¿cuánto más se puede ir por precios?

No creo que [se pueda bajar] mucho más porque Perú ya es bastante competitivo, comparado con la región, en los precios que se ofrecen. Sin embargo, nuevos servicios, alternativas, innovación, calidad, entre otros, son los indicadores que van a determinar, en el futuro, el éxito de cada operador.

Millicom en Perú

-Millicom ingresa al mercado peruano. ¿Qué condiciones regulatorias y de infraestructura va a encontrar la empresa para invertir en el despliegue, por ejemplo, de la fibra óptica, y qué barreras considera que deben superar en este nuevo ingreso?

Millicom, si ha visto el mercado peruano, es porque cree que hay una oportunidad. Una oportunidad de inversión y de rentabilidad. Para ello, la empresa, imagino, ha “hecho su tarea”: ha revisado cuál es el entorno de negocios, cuáles son las oportunidades de despliegue y de desarrollo de sus productos para competir eficientemente y ganar en esa competencia. Creo que ahí, Internet fijo es lo que ellos ven como una gran oportunidad.

-¿Ha tenido algún acercamiento con ellos?

Todavía no hemos tenido una reunión con ellos. Pero, obviamente es de mucho interés el ingreso en Millicom porque es una empresa, a diferencia de Entel -que está muy enfocada en Chile-, que está en la región, en varios países.

Millicom, si ha visto el mercado peruano, es porque cree que hay una oportunidad, dijo presidente de Osiptel. Fotocomposición: creada con Inteligencia Artificial

Otros frentes

-Entiendo que a fin de este año los operadores debían cumplir los primeros hitos del despliegue vinculado a sus compromisos del espectro...

Son compromisos suscritos con el concedente, con el ministerio. Quien tiene la capacidad de medir, exigir e interactuar directamente con los operadores en ese nivel es el ministerio.

-En un escenario donde algún operador no pueda garantizar la continuidad de servicios, ¿qué se gatilla desde el regulador?

En un escenario de que esto suceda, sería un bocato di cardinale para los otros operadores. Esto porque tratarían de captar los clientes. En ese sentido, está garantizado el servicio para los clientes de cualquier operador que se vaya al país. Además, ya en el mediano plazo, una situación así sería el escenario perfecto para un nuevo competidor. Perú aún es un país atractivo.

-Usted había señalado en el pasado el proceso de desregulación de Osiptel...

Seguimos con el proceso de desregulación. En los últimos años hemos reducido el stock de regulación en más del 50% y eso va a seguir. De hecho, tenemos proyectos para seguir generando mayor eficiencia y desregulando una serie de aspectos.

-Había un espacio de 15 días, hasta mediados de octubre, para dar comentarios del nuevo reglamento de fiscalización en telecomunicaciones. ¿En qué estado está ahora?

El plazo [de comentarios] se ha ampliado para el próximo año. El texto va hacia un uso más eficiente de los recursos para supervisar, temas de muestreo y representatividad.

¿Reforma de reguladores?

-Al inicio del Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se conoció que se buscaba una suerte de reorganización de los reguladores. ¿Han conversado con el primer ministro, Luis Galarreta, al respecto?

No, no hemos conversado con la PCM al respecto. Hemos escuchado ello, pero creería que se están evaluando algunas reformas para los reguladores, pero no esperaría que regresemos a esa idea del pasado de fusionar a los organismos. Claramente no es algo que convendría por la especialidad de cada uno.

Una reforma debería fortalecer a los reguladores actuales. En el pasado reciente, los reguladores han sido golpeados por esta pugna que ha habido vinculada a intereses políticos. Entonces, sí creo que hay que reforzar a los reguladores y cualquier tipo de reforma que se quiera hacer debería ir en ese sentido y tener siempre la mirada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

-En julio se aprobó que los organismos reguladores no opinen respecto a nuevos contratos APP y Proyectos en Activos (PA) previo a su adjudicación. ¿Cómo lee esto?

En ese momento, se buscó agilizar los proyectos de inversión y se pensó que los reguladores se toman “demasiado tiempo” en hacer la evaluación respectiva. Pero, siempre que se aceleran procesos, se corre el riesgo de que se perjudique la calidad del proyecto. Los reguladores, por su perfil técnico, siempre tienen que aportar. Tenemos autonomía técnica para opinar.

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La preparación frente a El Niño

Ante la consulta sobre cómo se prepara el sector contra El Niño, Rafael Muente refirió: “Ya hemos sacado una norma. Tomando en cuenta la experiencia durante la pandemia, hemos desarrollado una serie de medidas para, por ejemplo, que las personas afectadas, tanto en su capacidad de comunicarse como en su economía, puedan manejar con facilidad su paso de planes pospago a prepago, extender la vigencia de los planes sin que ello signifique un corte, si el usuario no abona a tiempo, que no pierda el servicio y la línea, entre otros. Todo ello ya fue aprobado y previamente conversado con las empresas”.

Recordó que cuando existe una afectación, el Gobierno normalmente declara una zona en emergencia. Cuando ello ocurra, el regulador revisará qué sectores y lugares han sido efectivamente afectados y en ese momento se dispondrá la aplicación de las normas aprobadas para ello.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Cambio frente a bloqueo de celulares por uso prohibido

Consultado sobre la suspensión de los criterios para cortar servicios y bloquear celulares por uso prohibido, el funcionario explicó que la norma fue preparada en el periodo que no estuvo en el regulador.

Por ello, a su retorno, y tras un análisis, se determinó que había un “eventual exceso” porque se pretendía que el Osiptel no solo defina criterios, sino que establezca qué mecanismo tecnológico debe usar la compañía para realizar efectivamente el corte.

“El nuevo texto será presentado al Consejo Directivo del Osiptel a fines de este mes para una aprobación en diciembre”, mencionó.