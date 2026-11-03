Para que un celular pueda operar en las redes móviles del Perú debe cumplir con un requisito importante: estar registrado en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), de lo contrario, podría ser bloqueado y quedar inhabilitado.

La lista blanca es el registro de los equipos móviles autorizados para operar en las redes del país. Su objetivo es combatir el uso de celulares robados, adulterados o de procedencia ilegal, mediante la identificación y el bloqueo de aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos.

En ese sentido, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aclaró que, todos los equipos móviles comercializados dentro del territorio peruano deben estar registrados antes de ser puestos a la venta.

¿Quién es responsable de registrar los celulares?

De acuerdo con el reglamento del Renteseg, los importadores, fabricantes y ensambladores nacionales tienen la obligación de registrar los equipos importados legalmente para la comercialización, así como aquellos fabricados o ensamblados en territorio nacional.

Este procedimiento se efectúa mediante el Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF) y debe completarse antes de la transferencia o comercialización de los equipos en el mercado.

Celulares. (Foto: Istock)

Esto significa que, al adquirir un celular en una tienda física o virtual que opere en el Perú, el equipo debe estar previamente registrado en la lista blanca. En ningún caso le corresponde al comprador realizar este trámite.

Si el dispositivo no figura en dicha lista, el consumidor debe acercarse al establecimiento donde realizó la compra y exigir la inscripción correspondiente del equipo. Si la tienda se niega a regularizar la situación del equipo, el comprador debe presentar una denuncia o reclamo ante el Indecopi.

¿Cuándo se puede solicitar directamente el registro en lista blanca?

La solicitud de registro en lista blanca es un trámite gratuito, pero aplica únicamente para equipos adquiridos en el extranjero para uso personal, por ejemplo:

Si compraste el equipo durante tu viaje a otro país.

Si compraste a través de un e-commerce internacional como Amazon, Ebay o Temu.

Si recibiste el equipo como regalo desde el exterior.

El procedimiento se realiza solo de manera presencial en los centros de atención de las empresas operadoras, donde el titular del servicio móvil deberá sustentar su solicitud presentando el equipo y su documento de identidad.

Si el celular, por sus características propias, no cuenta con IMEI físico en la bandeja del chip o detrás de la batería, también se deberá presentar documentos que acrediten su adquisición y procedencia legal, como boletas, facturas u órdenes de compra.

Asimismo, el titular del servicio deberá firmar una declaración jurada en la que detalle que el equipo adquirido en el extranjero es para uso personal y que ingresó legalmente al país.

Osiptel recuerda que no se debe recurrir a terceros que ofrecen el registro del equipo a cambio de dinero. Además, presentar documentos o información falsa puede impedir el registro del equipo, y la falsificación de documentos constituye un delito sancionado por la legislación penal.