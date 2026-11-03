Antes de comprar un celular o dispositivo móvil en el Perú, pregunta en la tienda si el equipo se encuentra registrado en la lista de celulares válidos (lista blanca). (Foto: Difusión)
Antes de comprar un celular o dispositivo móvil en el Perú, pregunta en la tienda si el equipo se encuentra registrado en la lista de celulares válidos (lista blanca). (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Para que un celular pueda operar en las redes móviles del Perú debe cumplir con un requisito importante: estar registrado en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), de lo contrario, podría ser bloqueado y quedar inhabilitado.

En ese sentido, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aclaró que, todos los equipos móviles comercializados dentro del territorio peruano deben estar registrados antes de ser puestos a la venta.

¿Quién es responsable de registrar los celulares?

De acuerdo con el reglamento del Renteseg, los importadores, fabricantes y ensambladores nacionales tienen la obligación de registrar los equipos importados legalmente para la comercialización, así como aquellos fabricados o ensamblados en territorio nacional.

Celulares. (Foto: Istock)
Celulares. (Foto: Istock)

Esto significa que, al adquirir un celular en una tienda física o virtual que opere en el Perú, el equipo debe estar previamente registrado en la lista blanca. En ningún caso le corresponde al comprador realizar este trámite.

Si el dispositivo no figura en dicha lista, el consumidor debe acercarse al establecimiento donde realizó la compra y exigir la inscripción correspondiente del equipo. Si la tienda se niega a regularizar la situación del equipo, el comprador debe presentar una denuncia o reclamo ante el Indecopi.

¿Cuándo se puede solicitar directamente el registro en lista blanca?

La solicitud de registro en lista blanca es un trámite gratuito, pero aplica únicamente para equipos adquiridos en el extranjero para uso personal, por ejemplo:

  • Si compraste el equipo durante tu viaje a otro país.
  • Si compraste a través de un e-commerce internacional como Amazon, Ebay o Temu.
  • Si recibiste el equipo como regalo desde el exterior.

Si el celular, por sus características propias, no cuenta con IMEI físico en la bandeja del chip o detrás de la batería, también se deberá presentar documentos que acrediten su adquisición y procedencia legal, como boletas, facturas u órdenes de compra.

Osiptel recuerda que no se debe recurrir a terceros que ofrecen el registro del equipo a cambio de dinero. Además, presentar documentos o información falsa puede impedir el registro del equipo, y la falsificación de documentos constituye un delito sancionado por la legislación penal.

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