Descargar contenidos, ver videos, jugar en línea y realizar videollamadas requieren una conexión rápida y con buena capacidad de respuesta. En septiembre de 2026, Bitel destacó en ambos aspectos al registrar la mayor velocidad de descarga 5G y la menor latencia entre los cuatro operadores evaluados por OSIPTEL.

La operadora alcanzó una velocidad de descarga de 19.78 Mbps y una latencia de 42.53 milisegundos, los mejores resultados entre los operadores evaluados en sus respectivos indicadores.

Esto se traduce en mayor velocidad para acceder a contenidos y menor tiempo de respuesta, contribuyendo a una mejor experiencia digital.

Bitel mantiene el liderazgo del ranking de indicadores 5G

Además de destacar en velocidad de descarga 5G y latencia 5G, Bitel obtuvo el primer lugar del ranking general de indicadores 5G de OSIPTEL, con 61.20%, superando a Movistar (60.16%), Entel (59.83%) y Claro (58.39%).

Este ranking evalúa los indicadores de velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes, tiempo de cobertura e intensidad de señal, ofreciendo una visión integral del desempeño de las redes 5G.

Tras alcanzar el primer lugar en agosto de 2026 con 61.98%, Bitel mantiene su posición por segundo mes consecutivo, consolidando su liderazgo durante el segundo semestre de 2026.

“Queremos que nuestros usuarios disfruten los beneficios del 5G en su día a día: mayor velocidad, menor tiempo de respuesta y una mejor experiencia de conexión. Estos resultados nos motivan a seguir fortaleciendo nuestra red para llegar a más peruanosˮ, señaló Le Van Chi, CCO de Bitel.

Más velocidad, menor latencia y mejor experiencia

Para Bitel, el desarrollo del 5G va más allá de liderar un ranking: busca convertir los avances tecnológicos en beneficios reales para sus usuarios.

Por ello, la compañía continuará fortaleciendo su infraestructura 5G en el Perú para ofrecer una conexión cada vez más rápida, con mayor estabilidad y con mejor capacidad de respuesta.

Fuente: Plataforma “Checa tu Internet Móvil” del OSIPTEL (https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/). Datos correspondientes a los meses de septiembre de 2026 y agosto de 2026, por tipo de red 5G.

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