Las importaciones peruanas de productos tecnológicos avanzan este año a un ritmo muy superior al de 2025, impulsadas por smartphones y tablets, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Sin embargo, el crecimiento no es parejo: los componentes muestran otra tendencia.

Entre enero y julio de 2026, las compras al exterior de tecnología sumaron US$ 1,709 millones, 46% más que en el mismo periodo de 2025. El salto contrasta con el avance de 11% de todo el año pasado, cuando el rubro cerró en US$ 2,064 millones.

Óscar Quiñones, jefe del Idexcam de la CCL, sostuvo que este dinamismo responde a la continua renovación de infraestructura digital y a la demanda masiva de dispositivos de conectividad en hogares y empresas del país, especialmente smartphones y tablets, cuyas importaciones registraron un avance histórico frente al mismo periodo de 2025.

Smartphones, el grueso de la factura

Según el análisis del Idexcam, en solo siete meses, los smartphones lideraron estas importaciones con US$ 1,047 millones y 6.57 millones de unidades importadas, lo que representó un crecimiento del 63% y 60% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2025 (US$ 643 millones y 4.10 millones de unidades).

Por su parte, las laptops alcanzaron US$ 476.2 millones con 752,101 unidades, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que significó un crecimiento de 30% en cuanto al valor, pero solo un 3% en cuanto a la cantidad de unidades.

En tanto, las tablets registraron US$ 56.67 millones por 271 366 unidades, evidenciando un crecimiento de 113% en cuanto al valor y un 88% en cuanto a unidades, respecto a su similar periodo de 2025 (US$ 26.5 millones y 144 713 unidades).

Según el análisis del Idexcam, en solo siete meses, los smartphones lideraron estas importaciones con US$ 1,047 millones y 6.57 millones de unidades importadas, lo que representó un crecimiento del 63% y 60% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2025.

Menos piezas, pero más caras ¿por la IA?

A diferencia de los equipos terminados, las líneas de componentes y piezas de hardware mostraron una desaceleración en el volumen físico importado respecto al ritmo de 2025, acumulando de enero a julio de 2026.

En el caso de los procesadores las importaciones a julio, llegaron a US$ 20.74 millones y 102,154 unidades, con caídas de 3% en valor y 13% en cantidad. Las tarjetas de video sumaron US$ 20.07 millones y 72,806 unidades, 3% y 9% menos.

Respecto a discos duros, el valor subió 5% hasta US$ 18.84 millones, aunque las unidades cayeron 37%, a 177,699. Esta diferencia se explicaría por el incremento en la capacidad de almacenamiento de estos productos, lo que eleva su valor unitario.

En cuanto a las memorias RAM sumaron US$ 16 millones (+54%) con 132,179 unidades (-62%), y los discos SSD, US$ 11.27 millones (-40%) con 119,890 unidades (-75%).

La explicación está en el precio CIF unitario promedio. El de los discos SSD pasó de US$ 43.92 a US$ 94.04; el de las memorias RAM, de US$ 37.93 a US$ 121.01, y el de los discos duros, de US$ 71.11 a US$ 106.03. Para el Idexcam, esto refleja un giro hacia componentes de mayor gama y mayores costos internacionales de abastecimiento.

Esta alza de los componentes estaría también vinculado a la alta demanda de empresas de IA por dichas piezas, generando una escasez global.

¿Quién abastece al Perú?

China domina como país de origen en tablets (91.80%), tarjetas madre (87.56%), laptops (84.78%), tarjetas de video (83.10%), smartphones (79.57%) y monitores (77.52%).

Por marcas, Apple lideró en smartphones con 24% del valor importado, seguida de Samsung (21%). Lenovo encabezó laptops con 42% y tablets con 29%.

En procesadores, el suministro proviene principalmente de Vietnam (50.41%) y Malasia (36.08%), con Intel (58.68%) y AMD (37.99%) como marcas predominantes.