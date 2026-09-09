Entre enero y julio de 2026, AMD alcanzó el 43% del mercado de computadoras de consumo en el Perú. (Foto: AMD)
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Edgar Velito
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El Perú se ha vuelto un mercado atípico para las PC y laptops gaming: se compran equipos más caros y el usuario averigua más antes de decidir. En ese mercado, AMD, gigante estadounidense de componentes electrónicos —conocido principalmente por crear procesadores y tarjetas de video de computadoras—, viene ganando terreno y ahora prepara su siguiente frente de crecimiento. Gestión conversó con Gustavo Ramírez, Consumer Sales Leader de AMD para Latinoamérica, y Giovanni Orezzoli, Consumer Sales Manager de AMD Perú, sobre el tamaño del negocio local, la participación que alcanzó la marca y sus planes de cobertura fuera de Lima.

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