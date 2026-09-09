América Latina reúne más de 370 millones de gamers y el 47.5% pertenece a la generación Z, el principal segmento de consumo e influencia, según las cifras presentadas por la compañía. El Perú aporta 7.8 millones de jugadores —cerca del 24% de su población— y es el quinto mercado gamer más grande de la región. Entre ellos, el 24.3% prefiere jugar en PC, frente a un promedio regional de 17.5%, y el 75% juega al menos una vez por semana, sin importar la plataforma. El país ocupa además el tercer lugar en horas de juego por sesión, detrás de Brasil y México.

Ese consumo se traduce en ventas. En los últimos 12 meses se comercializaron unos 204,000 equipos gamer en el país. “Muchas personas se dieron cuenta que pueden satisfacer otro tipo de necesidades con un equipo gamer”, indicó Ramírez, quien puso como ejemplo a hogares con hijos que estudian diseño o ingeniería y que encuentran en estas máquinas la capacidad para correr aplicaciones 3D, simulaciones o renderización de video.

El canal minorista peruano mueve alrededor de 380,000 computadoras al año y AMD está presente en entre 20% y 25% de esas unidades, es decir, unas 80,000.

Gaming en Perú: el comprador invierte más y averigua más

En el Perú, el 28% del mix de PC corresponde a gaming y creación de contenido, muy por encima del 6% del promedio regional: una de cada cuatro computadoras vendidas se destina a alguno de esos dos usos. Orezzoli añadió que el fenómeno se repite con fotógrafos, diseñadores, ingenieros e incluso contadores. “No es solamente para jugar, sino para hacer una serie de funciones o de aplicaciones que requieren gran poder”, afirmó. El ejecutivo recordó, además, que la base local tiene un origen particular: las cabinas de internet y una comunidad de Dota que supera los dos millones de usuarios.

Orezzoli precisó que el Perú está muy inclinado también a tickets altos, con equipos que superan los US$ 1,500 y US$ 2,000 para quien busca mayor rendimiento. “Podemos ir a un equipo de entrada y pasar a un producto súper top de gama de S/ 20,000”, graficó, y añadió que en el mercado local ya se venden computadoras de S/ 20,000 y hasta S/ 25,000.

Para Ramírez, el precio dejó de ser el principal motivador: “El usuario peruano está dispuesto a invertir en un equipo de cómputo, siempre y cuando tenga claridad de la propuesta de valor del equipo. No lo ve como un gasto”, sostuvo. De hecho, durante años se asumió que los consumidores de Chile y Argentina investigaban más antes de decidir, pero en los últimos tres años el usuario peruano pasó a destacar en ese comportamiento.

El ejecutivo explicó que la compañía trabaja sobre tres pilares —cómputo de vida diaria, IA y gaming— y que la meta es que hacia 2028 prácticamente todos los equipos que se vendan con sus procesadores cuenten con Inteligencia Artificial (IA) integrada. El 2027 será un año clave por los lanzamientos previstos, que se detallarán en el CES 2027, en enero.

La estrategia de AMD: más canales y un objetivo fuera de Lima

Entre enero y julio de 2026, AMD alcanzó el 43% del mercado de computadoras de consumo en el Perú: de cada 100 equipos que despacha un canal de venta, alrededor de 40 llevan un procesador de la marca. En 2017 esa cifra era de 14%. La compañía trabaja con los siete retailers más grandes, los principales mayoristas y un e-tailer incorporado recientemente, con lo que cubre entre 85% y 90% del mercado.

El contraste con el pasado se ve en el punto de venta: donde antes había una sola opción gamer con AMD en góndola, hoy hay cinco fabricantes —HP, Lenovo, Asus, Acer y Gigabyte— con más de seis alternativas. A ello se suma el ensamblaje local: al país ingresan unos 50,000 procesadores por trimestre para ser armados aquí.

El gaming representa entre 35% y 40% del negocio de consumo de AMD en el Perú, con semanas en las que llega al 50%. Para lo que resta del año, Orezzoli anticipó un cierre plano o con variaciones de un dígito. El siguiente frente de expansión es geográfico: Lima concentra entre 50% y 55% del mercado. “No debemos de pensar que la masa está concentrada en capital. Hay una necesidad muy grande en el resto del país, en donde también hay que apoyar en la digitalización”, afirmó Ramírez.