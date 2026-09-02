Las principales marcas de smartphones compiten por el liderazgo del mercado peruano en un contexto de escasez de componentes.
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Luego de que las marcas chinas tomaran la delantera en las importaciones de smartphones en Perú durante el 2025, un conocido jugador surcoreano recuperó el liderazgo en el segundo trimestre del 2026 y desplazó a Xiaomi al segundo lugar. En total, la importación de estos equipos alcanzó los 4.64 millones de unidades, con un crecimiento de 33.4% frente a similar periodo del año anterior. ¿Qué otros cambios registró el mercado, en medio de una presión de costos? Conozca los detalles en el último reporte de Dominio Consultores.

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