Entre abril y junio de este año, la importación de smartphones alcanzó las 4.64 millones de unidades, frente a los 3.48 millones registrados en similar periodo del 2025. Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores, señaló que este resultado respondería principalmente al abastecimiento de equipos que vienen realizando las marcas para contar con stock y hacer frente a una eventual escasez de productos, en un contexto de incremento en el precio de componentes como memorias, almacenamiento y procesadores.

“Las marcas representadas acá han traído equipo como para poder sortear el tema de escasez de producto con un tiempo determinado. La elevación de precios va a ser continua, por lo que lo más seguro es que los fabricantes hayan tomado sus precauciones y hayan adelantado embarques para poder tener producto para vender”, explicó a Gestión.

Sin embargo, el crecimiento de las importaciones todavía no permite determinar si existe un aumento equivalente en la demanda de los consumidores. Al respecto, explicó que las cifras de Dominio Consultores corresponden al sell-in, es decir, al ingreso de equipos al canal, y no a las ventas finales.

En ese sentido, será necesario observar el comportamiento de los embarques durante el tercer trimestre para conocer si las marcas están utilizando el stock acumulado o si el mercado continúa absorbiendo nuevos equipos.

¿Qué marca de celular lidera las importaciones en Perú en 2026?

Samsung recuperó el primer lugar en la importación de smartphones en Perú durante el segundo trimestre de 2026, desplazando a su competidor chino a la segunda posición. La surcoreana pasó de 762,825 equipos importados en similar periodo de 2025 a 1′080,287 unidades este año, lo que representa un crecimiento de 41.6%. A partir de este resultado, su participación aumentó de 21.9% a 23.3%.

En segundo lugar se ubicó Xiaomi, que había liderado las importaciones en el segundo trimestre de 2025. La marca china pasó de 892,426 a 990,447 equipos, un incremento de 11%, aunque su participación se redujo de 25.7% a 21.3%.

Asimismo, el tercer lugar es ocupado por Honor, que también había superado a Samsung el año pasado. La marca pasó de 833,584 a 841,789 unidades, con un crecimiento de apenas 1%, por lo que su participación cayó de 24% a 18.1%.

Ahora bien, el resultado del mercado local contrasta con la evolución de las importaciones a América Latina. Y es que, de acuerdo con Counterpoint Research, los envíos de smartphones a la región disminuyeron 10% interanual en el segundo trimestre de 2026. En ese periodo, Samsung creció 6% y recuperó el primer lugar en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que Xiaomi y Honor registraron caídas de 27% y 8%, respectivamente.

“La diferencia no significa necesariamente que el consumidor peruano esté comprando más celulares que el resto de la región. El avance de Samsung estaría relacionado principalmente con el aprovisionamiento de equipos para asegurar su disponibilidad ante el escenario de escasez de componentes”, sostuvo Grados.

En ese sentido, el especialista señaló que Samsung y Apple cuentan con una ventaja frente a otros fabricantes por su capacidad de producir determinados chips, mientras que otras marcas dependen en mayor medida de proveedores externos.

Samsung recuperó el liderazgo en las importaciones de smartphones en Perú, desplazando a Xiaomi al segundo lugar.

En el caso de Xiaomi y Honor, Grados consideró que la menor expansión de sus importaciones tampoco respondería necesariamente a una pérdida de demanda, sino a un asunto de disponibilidad de producto. Ambas marcas tienen una mayor presencia en los segmentos de gama baja y media, que estarían siendo más afectados por el encarecimiento de componentes.

Otro movimiento que destaca en el ranking es el de ZTE, cuyas importaciones pasaron de 215,803 unidades en el segundo trimestre de 2025 a 567,107 equipos en 2026, un incremento de 162.8%. Con este resultado, su participación pasó de 6.2% a 12.2%, acercándose a Motorola.

Sin embargo, para Grados, el fuerte avance de ZTE no necesariamente representa un cambio estructural en su posición dentro del mercado, debido al comportamiento irregular que ha mostrado la marca en los últimos años.

“ZTE ha tenido un comportamiento absolutamente errático en los últimos tres años. Unos trimestres traía buena cantidad de producto, otros traía poco producto. Parte de esto se debe al aprovisionamiento de equipos para poder vender, pero, además, ellos hasta ahora no tienen una política clara”, anotó.

En tanto, Apple incrementó sus importaciones de 204,407 a 252.637 equipos, equivalente a un avance de 23.6%. Sin embargo, su participación bajó de 5.9% a 5,4%, debido al mayor crecimiento de otras marcas.

A nivel regional, Apple también mostró un comportamiento positivo: sus envíos crecieron 5% interanual en el segundo trimestre, impulsados por la demanda de sus equipos premium. Counterpoint señala que la marca concentra alrededor del 51% del segmento de smartphones de más de US$600 en Latinoamérica, mientras Samsung alcanza cerca del 40%.

“Yo creo que el mercado va a crecer, aunque hacia fin de año este 33.4% de variación anual (en importación) quizás disminuya a un 10%, a un 8% probablemente. Tenemos que acabar este tercer trimestre para ver cómo va la cosa. Es posible que podamos alcanzando los 9 millones de celulares”, ”, añadió Grados.

¿Subirán los precios de los smartphones en Perú por la escasez de componentes?

La escasez de memoria y el incremento en el precio de otros componentes ya están generando presión sobre el costo de los smartphones. Según Counterpoint Research, los fabricantes vienen enfrentando un aumento en los costos de memoria y de los procesadores (SoC), con un impacto especialmente fuerte en los equipos de entrada y gama media, que representan cerca de tres de cada cuatro smartphones vendidos en Latinoamérica.

En Perú, Fernando Grados estimó que los precios de dispositivos como smartphones, computadoras y tablets podrían aumentar alrededor de 20% durante 2026, debido al encarecimiento de sus componentes. Según explicó, la presión no se concentraría en un solo momento, sino que los costos podrían continuar aumentando trimestre a trimestre.

La cámara y la capacidad de almacenamiento continúan siendo los principales atributos que buscan los consumidores al momento de elegir un smartphone.

Sin embargo, el incremento de los costos no necesariamente se trasladaría de manera inmediata y completa al consumidor. “Una parte importante de los smartphones se comercializa mediante crédito, principalmente a través de las empresas de telecomunicaciones y las cadenas de retail. Así, una subida en el precio total del equipo puede tener un impacto menor en la percepción del comprador cuando se distribuye en las cuotas”, explicó.

Por otro lado, los equipos de menor precio serían los más expuestos. A partir de lo observado en computadoras y tablets, según Grados, la escasez estaría afectando especialmente a los componentes más económicos, utilizados en los equipos de entrada. Si la oferta disminuye mientras la demanda se mantiene, explicó, la presión sobre los precios aumenta.

“La presión sobre los precios de memorias, almacenamiento y procesadores podría mantenerse durante 2027 e incluso parte de 2028, aunque todavía no es posible determinar si el incremento será agresivo o moderado”, finalizó.