Muchos papás y mamás viven pendientes del celular e ignoran a sus hijos. Foto: Istock.
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Agencia Bloomberg
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Las pantallas y los teléfonos inteligentes pueden tener efectos negativos y duraderos en el desarrollo y la salud psicológica de los hijos cuando los padres mantienen un apego excesivo a esos dispositivos, según una nueva investigación.

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