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Agencia Bloomberg
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Los próximos AirPods equipados con cámara de Apple Inc., un producto destinado a impulsar la presencia de la compañía en el mercado de los dispositivos con inteligencia artificial, tienen previsto su lanzamiento a finales de 2027 como parte de una amplia oleada de nuevos productos.

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