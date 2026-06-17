La empresa aspira a lanzar el dispositivo aproximadamente al mismo tiempo que un teléfono plegable de nueva generación y un nuevo modelo de iPhone que conmemorará el 20.º aniversario de ese producto, según personas familiarizadas con el asunto.

Estos dispositivos formarán parte de lo que Apple espera que sea la mayor oleada de novedades de su historia, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido al carácter confidencial de los planes. Se prevé que ayuden a impulsar a la compañía durante el primer año completo bajo la dirección del próximo CEO John Ternus, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre.

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Los tres productos han alcanzado etapas avanzadas de desarrollo en los últimos meses. Bloomberg News informó en mayo que el trabajo en los nuevos AirPods se había acelerado y que los prototipos ya incorporan hardware y software prácticamente definitivos.

La empresa también prepara una amplia gama de nuevos chips para futuros dispositivos, basados en procesos de fabricación de silicio de próxima generación.

El CEO entrante de Apple, John Ternus.

Apple está probando actualmente los dispositivos previstos para el otoño de 2027 junto con iOS 28, una actualización de software para el iPhone cuyo nombre en clave es “Bell”. La semana pasada, la compañía presentó iOS 27, que estará disponible para los consumidores a finales de este año con una nueva versión de Siri.

AirPods para IA

Los nuevos AirPods están concebidos como el primer dispositivo wearable de Apple centrado en la inteligencia artificial. Las cámaras de visión artificial del dispositivo no estarán destinadas a capturar fotos ni videos, sino a actuar como sensores capaces de proporcionar contexto visual a Siri.

La idea es permitir que los usuarios hagan preguntas a Siri sobre objetos y elementos de su entorno. Por ejemplo, una persona que observe distintos ingredientes podría consultar qué preparar para la cena.

AirPods Pro 3 de Apple.

Los AirPods, cuyo nombre en clave es B798, estaban previstos inicialmente para 2026, según las fuentes. El calendario se retrasó en parte debido a las prolongadas dificultades de Apple con su software de inteligencia artificial. La empresa también tuvo que desarrollar modelos de IA visual capaces de identificar objetos en el entorno del usuario.

El calendario de lanzamiento de todos estos productos sigue siendo incierto y podría modificarse. Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a hacer comentarios.

Durante su conferencia de desarrolladores de la semana pasada, Apple anunció una funcionalidad similar para las gafas Vision Pro. Sin embargo, la relevancia comercial es mucho mayor en el caso de los AirPods, un producto más popular que, según la empresa, tiene un enorme potencial como wearable de IA.

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Los AirPods con cámara contribuirán a reforzar la apuesta de Apple por lo que denomina “Inteligencia Visual”, una tecnología capaz de analizar imágenes y ofrecer contexto de manera instantánea. La compañía ya ha convertido esta tecnología en un componente central de su nuevo Siri y de iOS 27, incorporándola también a la aplicación Cámara.

Los nuevos auriculares tendrán un aspecto muy similar al de los actuales AirPods Pro, salvo por las cámaras integradas en los tallos. También incorporarán luces externas para indicar a quienes rodean al usuario cuándo se están enviando datos desde los auriculares a la nube para su procesamiento.

Apple también ha estudiado utilizar estas cámaras para ofrecer recordatorios contextuales y mejorar la navegación mediante indicaciones paso a paso durante desplazamientos a pie.

Los AirPods forman parte de una estrategia más amplia en torno a los dispositivos con IA. Además, Apple prevé lanzar sus primeras gafas inteligentes hacia finales del próximo año. Ese producto, cuyo nombre en clave es N50, está diseñado para competir con las propuestas de Meta Platforms Inc. e incluirá cámaras más avanzadas capaces de tomar fotos y grabar video.

No obstante, el desarrollo de los AirPods se encuentra en una fase más avanzada. La empresa también estudia la posibilidad de crear un colgante centrado en la IA con una cámara que pueda llevarse en la ropa o como collar.

Por otro lado, la incursión de Apple en el mercado de los teléfonos plegables comenzará en septiembre con su primer modelo en ese segmento, según informó Bloomberg News.

Posteriormente, la empresa lanzará una versión de segunda generación, un dispositivo con el nombre en clave V78, un año después. Este calendario sugiere que Apple considera los plegables una categoría estratégica que merece actualizaciones anuales.

Nuevos iPhones

Apple también está intensificando el desarrollo de un iPhone que celebrará las dos décadas de historia del dispositivo, cuyo lanzamiento está previsto para finales del próximo año. El producto contará con una pantalla casi sin bordes, con cristal curvado que se extiende por los laterales.

Los modelos de aniversario, con nombre en clave V73 y V74, sucederán al iPhone 18 Pro y Pro Max que se lanzarán este año, y debutarán en tamaños similares. Tanto los modelos de aniversario como los plegables de segunda generación funcionarán con un chip A21 de 2 nanómetros, conocido internamente como Naxos.

Un teléfono Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Los modelos de aniversario, identificados internamente como V73 y V74, sucederán a los iPhone 18 Pro y Pro Max que se lanzarán este año, y estarán disponibles en tamaños similares. Tanto los modelos de aniversario como los plegables de segunda generación funcionarán con un chip A21 de 2 nanómetros, denominado internamente “Naxos”.

Aunque Apple seguirá renovando sus modelos iPhone Pro en otoño, no lanzará el iPhone 18 estándar hasta el próximo año. Como consecuencia, ese modelo tardará al menos un año y medio en recibir una actualización.

El iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable de este año utilizarán un procesador A20 Pro, cuyo nombre en clave es “Borneo”. El modelo estándar del iPhone 18, que llegará el año que viene, funcionará con un chip A20 básico conocido internamente como “Banda”.

También está en desarrollo un sucesor del iPhone 18 estándar, que incorporará un chip A21 convencional conocido internamente como “Nimos”.

Con la llegada del procesador A22 Pro a los iPhone de gama alta en 2028, Apple prevé dar el salto a una tecnología de producción de 1.4 nanómetros. La empresa colaborará principalmente con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para fabricar ese chip, aunque también evalúa la posibilidad de recurrir a Intel Corp. para asumir parte de la producción.