El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que la competencia en el mercado móvil se mantuvo dinámica durante octubre. Un total de 551,596 líneas móviles cambiaron de empresa operadora conservando su mismo número, cifra que representa un crecimiento del 2.45 % respecto al mismo periodo del 2025 (538,404 portaciones).

El segmento pospago concentró 442,019 portaciones, equivalente a más del 80% del total. Por su parte, el segmento prepago sumó 105,195 portaciones.

En tanto, la portabilidad móvil de líneas prepago reportó más 1.6 millones de líneas. Foto: Osiptel.

¿Quién ganó y quién perdió?

En octubre, la competencia entre empresas operadoras dejó los siguientes resultados en términos de portabilidad:

Claro alcanzó un saldo neto positivo de 26,490 líneas (ganó 192,939 y perdió 166,449 líneas).

alcanzó un saldo neto positivo de 26,490 líneas (ganó 192,939 y perdió 166,449 líneas). Guinea Mobile se mantiene en terreno positivo con un saldo a favor de 47 líneas (recibió 193 y perdió 146).

se mantiene en terreno positivo con un saldo a favor de 47 líneas (recibió 193 y perdió 146). Entel cerró el mes con una pérdida neta de 2,012 líneas (recibió 147 891 y cedió 149,903 líneas móviles).

cerró el mes con una pérdida neta de 2,012 líneas (recibió 147 891 y cedió 149,903 líneas móviles). Bitel presentó un saldo negativo de 9,489 líneas (sumó 111,450 y perdió 120,939).

presentó un saldo negativo de 9,489 líneas (sumó 111,450 y perdió 120,939). Movistar registró un saldo neto negativo de 15,038 líneas (recibió 99,121 y perdió 114,159).

La portabilidad numérica es el derecho gratuito para cambiar de empresa operadora sin perder tu número. El trámite tarda menos de 24 horas y se ejecuta de madrugada (entre las 00:00 y las 03:00 horas) del día siguiente de formulada la solicitud.