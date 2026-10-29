Claro y Movistar se enfrentan por una millonaria indemnización. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

En agosto pasado, Gestión informó sobre la disputa judicial entre dos de los principales operadores del mercado de telecomunicaciones: América Móvil (Claro) e Integratel (Movistar), por un caso de prácticas anticompetitivas. En mayo de 2025, el 36º Juzgado Civil de Lima declaró fundada, en primera instancia, la demanda de Claro y ordenó a Telefónica (hoy Integratel) pagar una indemnización de S/ 309.4 millones. Sin embargo, la compañía apeló la sentencia. ¿Qué ocurrió desde entonces?

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