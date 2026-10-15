Fibra óptica. (Foto: Osiptel)
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Redacción Gestión
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El internet fijo mediante fibra óptica continua expansión en Perú. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, al cierre del segundo trimestre del 2026, el país registró 3.41 millones de conexiones de internet fijo con esta tecnología, lo que significó un crecimiento del 2.59% en comparación con el mismo periodo del año anterior (3.32 millones).

Osiptel.
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Participación de mercado

A junio del 2026, se ha reconfigurado la participación de mercado de las empresas operadoras. Movistar sufrió un retroceso de 3.12 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del 2025, aunque se mantiene en la primera posición con el 24.31% del market share.

Con este resultado, Win superó a Claro, el cual se ubicó en la tercera ubicación con 21.74 %, tras incrementar en 6.88 puntos porcentuales su participación de mercado.

Luego se ubicaron Wow (11.64%), MiFibra (6.26%), P y D Telecom (2.05%), Bitel (2.03%), mientras que el resto de las empresas representaron el 7.75%.

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