El internet fijo mediante fibra óptica continua expansión en Perú. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, al cierre del segundo trimestre del 2026, el país registró 3.41 millones de conexiones de internet fijo con esta tecnología, lo que significó un crecimiento del 2.59% en comparación con el mismo periodo del año anterior (3.32 millones).

De acuerdo con la información publicada en la herramienta informática PUNKU, la fibra óptica representó, a junio del 2026, el 83.25 % del total del mercado de internet fijo a nivel nacional, el cual suma 4.10 millones de conexiones.

Osiptel.

Participación de mercado

A junio del 2026, se ha reconfigurado la participación de mercado de las empresas operadoras. Movistar sufrió un retroceso de 3.12 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del 2025, aunque se mantiene en la primera posición con el 24.31% del market share.

El cambio más relevante tiene como protagonista a Win, que escaló al segundo lugar con una participación del 24.22% tras registrar un crecimiento de 3.61 puntos porcentuales.

Con este resultado, Win superó a Claro, el cual se ubicó en la tercera ubicación con 21.74 %, tras incrementar en 6.88 puntos porcentuales su participación de mercado.

Luego se ubicaron Wow (11.64%), MiFibra (6.26%), P y D Telecom (2.05%), Bitel (2.03%), mientras que el resto de las empresas representaron el 7.75%.