Para mantener la cobertura de salud de los trabajadores pesqueros y sus familias frente a los efectos del fenómeno El Niño, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), aprobó una medida que permitirá afiliarlos al Seguro Integral de Salud (SIS) sin que tengan que presentar una solicitud, cuando los trabajadores se encuentren en suspensión perfecta de labores y hayan agotado su cobertura de EsSalud.

“Desde el Ministerio de Trabajo impulsamos esta medida y coordinamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción para que los trabajadores pesqueros y sus familias sigan contando con un seguro frente a El Niño. Si los trabajadores agotan su cobertura de EsSalud durante la suspensión perfecta de labores, el SIS los cubrirá a ellos y a sus familias hasta que se reactive su seguro habitual”, dijo el titular del MTPE, Juan Sheput.

La medida fue aprobada por Decreto Supremo Nº 024-2026-TR, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y comprende a los trabajadores pesqueros afiliados a EsSalud bajo el régimen regulado por el Decreto Supremo Nº 005-2005-TR.

Durante la suspensión perfecta, los trabajadores mantienen su vínculo laboral, aunque se interrumpen temporalmente sus labores y el pago de remuneraciones. Según sus aportes previos, pueden conservar la cobertura de EsSalud durante un tiempo determinado, conocido como periodo de latencia.

El Gobierno aprobó una medida para garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores pesqueros y sus familias ante los efectos del fenómeno El Niño. Así, aquellos que se encuentren en suspensión perfecta de labores y hayan agotado el periodo de cobertura de EsSalud podrán ser afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) sin necesidad de presentar una solicitud.

Los trabajadores pesqueros podrán acceder al SIS una vez agotado el periodo de cobertura de EsSalud durante la suspensión perfecta. Foto: GEC.

La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 024-2026-TR, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, y alcanza a los trabajadores pesqueros afiliados a EsSalud bajo el régimen establecido por el Decreto Supremo N.° 005-2005-TR.

“Desde el Ministerio de Trabajo impulsamos esta medida y coordinamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción para que los trabajadores pesqueros y sus familias sigan contando con un seguro frente a El Niño”, señaló el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput.

El ministro explicó que, si durante la suspensión perfecta de labores los trabajadores agotan su cobertura de EsSalud, el SIS asumirá la atención de ellos y sus familias hasta que puedan recuperar su seguro habitual.

¿Cómo funcionará la cobertura?

Durante la suspensión perfecta de labores, el trabajador mantiene su vínculo laboral, aunque se interrumpen temporalmente la prestación de servicios y el pago de remuneraciones. Dependiendo de sus aportes previos, puede conservar la cobertura de EsSalud durante un periodo determinado, conocido como periodo de latencia.

Una vez concluido este periodo, los trabajadores pesqueros y sus familiares inscritos como derechohabientes podrán acceder al régimen subsidiado del SIS, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

El proceso comenzará con la identificación de los trabajadores y familiares que cumplen los requisitos. Para ello, EsSalud coordinará con el Ministerio de la Producción, que contará con un plazo de hasta diez días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto para remitir la relación de beneficiarios a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Con esta información, Susalud los registrará como personas sin cobertura, lo que permitirá al SIS proceder con su afiliación.

Continuidad de tratamientos

La medida también contempla mecanismos para evitar interrupciones en los tratamientos médicos que los trabajadores o sus familiares ya venían recibiendo.

EsSalud establecerá mecanismos de interoperabilidad para que el personal de salud que atienda a través del SIS pueda consultar las historias clínicas electrónicas de los trabajadores pesqueros y sus familiares.

“Durante el cambio de seguro, la interoperabilidad permitirá que quienes los atiendan consulten sus historias clínicas para saber qué tratamientos venían recibiendo en EsSalud y ayudarlos a continuarlos”, detalló Sheput.

El acceso a esta información requerirá la autorización expresa del paciente o de su representante legal y deberá realizarse bajo las medidas de protección y confidencialidad correspondientes.

Otras medidas ante El Niño

Esta disposición se suma a otras acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y preservar el empleo formal.

Entre ellas figura el subsidio extraordinario aprobado mediante el Decreto de Urgencia N.° 017-2026, que autoriza hasta S/ 29 millones para contribuir a preservar puestos de trabajo formales en microempresas que cuentan con entre dos y diez trabajadores.

Como parte de la coordinación entre el MTPE y el Ministerio de Economía y Finanzas, las empresas que cumplan con las condiciones establecidas recibirán, por única vez, S/ 100 por cada trabajador beneficiario.

El Ministerio de Trabajo manifestó que continuará coordinando la implementación de estas medidas con las entidades involucradas, con el objetivo de proteger el empleo y garantizar el acceso a la seguridad social de los trabajadores y sus familias ante los efectos de la emergencia.