“Queremos reformular a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)”, señaló el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, en su presentación ante el Pleno del Congreso de la República para sustentar el presupuesto 2027 de su cartera.

“La Sunafil lamentablemente tiene un KPI bastante vinculado a las multas. Pero, queremos que sea orientadora, previsora y que acompañe a los empresarios hacia la formalidad, sin dejar de lado lo que significa incorporar dentro de los elementos inspectivos todo lo que tenga que ver con el trabajo decente”, detalló Sheput.

Así, el titular de la cartera subrayó que Sunafil se encuentra transitando en, justamente, un proceso de reformulación y de digitalización “para que el ejercicio de la supervisión sea mucho más eficaz”.

Para el próximo año, el ministro Sheput señaló que se destinaría S/ 646,619 para la orientación y asistencia técnica sobre el cumplimiento de la normativa laboral de Sunafil.

Presupuesto para acciones de Sunafil. Foto: Exposición ministro del MTPE ante el Congreso, noviembre 2026

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Presupuesto para trabajo temporal

En otro momento, el ministro Sheput habló del programa de empleo temporal, Llamkasum Perú.

“Llamkasum lamentablemente está sufriendo un recorte presupuestal. [Para el 2027] recibiría S/ 191.5 millones, pero en el 2026 llegó a tener más de S/ 600 millones [...]”, mencionó.

Así, agregó: “ Sin embargo, esperamos que este impase suscitado por elementos como El Niño, que han originado una redistribución presupuestal, se pueda superar en el primer trimestre del próximo año. Estoy seguro que, con el ministro de Economía y Finanzas [Elmer Cuba] vamos a encontrar la fórmula para que haya un incremento”.

Vale especificar que el presupuesto institucional de apertura (PIA) de Llamkasun Perú fue de S/ 452.5 millones al inicio de este año. Pero, tras modificaciones presupuestarias, se elevó a S/ 651.3 millones.