Así lo anunció Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de la agencia, en un desayuno ejecutivo del Estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria (PPU), donde estuvo presente Gestión.

Sumar a las empresas a cargo de las concesiones del Perú se haría en acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aunque la propuesta aún genera dudas entre este sector del sector privado. ¿Qué les preocupa? Acá las respuestas.

Todo al “servicio 17″

Miralles detalló que, dentro de los servicios que fueron autorizados por el MTC para aplicar estos mecanismos, se encuentra el número 17, que permite esta posibilidad: que los concesionarios hagan OxI y SxI, siempre y cuando se trate de intervenciones que sean responsabilidad del Estado, en el marco de evitar afectaciones por el paso del fenómeno de El Niño (FEN).

Incluso podría habilitarse a terceras empresas para que intervengan en el área concesionada bajo OxI Exprés o SxI, siempre y cuando tengan el permiso del concesionario, dijo la funcionaria.

Recordó que, en emergencias anteriores, los concesionarios han “levantado la mano” para apoyar, pero no se había avanzado con esta salida. Apuntó que las demoras respondían a falta de presupuesto o programación de las propias entidades públicas.

Junto al MTC, buscarían revertir este panorama, aunque también se apoyarían en los gobiernos regionales y locales: si bien los ministerios cuentan con recursos para proyectos, no tienen un monto específico para OxI o SxI; en cambio, los subnacionales, cuentan con el llamado “Tope CIPRL”, es decir, presupuesto público únicamente para estos mecanismos.

Denisse Miralles, Directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. Foto: Hugo Pérez (GEC).

“La obligación es del MTC, pero lo más rápido sería que se genere una autorización a quien tiene el recurso, es decir, los gobiernos regionales y locales, quienes, además, tienen más experiencia en OxI. Ellos pueden conducir el proceso de selección”, indicó sobre este punto.

Para consolidar esta alternativa, y empezar a ver adjudicaciones pronto, Miralles adelantó al auditorio de PPU que se realizará una mesa técnica junto al MTC este viernes o la próxima semana para recibir los comentarios de los concesionarios al respecto y absolver dudas.

Gestión consultó al ministerio directamente por esta convocatoria, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al respecto.

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Preocupaciones apuntan al regulador

Pero más allá de esa cumbre anunciada, algunos representantes de los concesionarios adelantaron a ProInversión cuáles son los aspectos que aún ven nebulosos para poder comprometerse con OxI Exprés, bajo este camino en sociedad con el MTC.

Uno de ellos está vinculado a lo que podría opinar el regulador del transporte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Y es, que si bien la normativa de Asociaciones Público-Privadas (APP), que permite la existencia de las concesiones como tal, habilita la posibilidad de que inviertan en áreas fuera de su concesión, no reconoce explícitamente la posibilidad de que estas firmas inviertan bajo otra modalidad de inversión similar, en este caso, OxI y sus derivados.

Una vertiente de esta preocupación apunta al objeto social como tal de las concesiones, es decir, cuáles son las esas responsabilidades y área de intervención que las empresas cargan durante todo el ciclo de vida de su contrato de APP.

“No permitir que el concesionario, que en muchos casos son empresas sostenibles, con capacidad para hacer OxI, sería absurdo. Esperemos que Ositrán, que a veces es muy literal, lo considere. Debería abordarse en la mesa técnica”, puntualizó Ronald Fernández-Dávila, socio del área de Infraestructura y Proyectos en PPU, sobre ello.

Concesionarias solicitaron que ProInversión asegure que Ositrán no se opondrá a esta posibilidad. (Foto: Ositrán).

Frente a estas interrogantes, representantes de concesionarios sugirieron que se promueva un dispositivo legal complementario, ya sea del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o del mismo ProInversión, que evite que el regulador se oponga a esta posibilidad.

Oscar Rosales, asesor de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, respondió ante ello que podría ponerse a discusión. “Se colocará sobre la mesa, pero recordemos que el reglamento de OxI define a las empresas sin excluirlas. Lo que buscamos aborda el caso de que sean áreas o activos fuera del alcance de sus obligaciones”, señaló.

Otro aspecto en cuestión que señalaron los representantes del concesionario en el evento de PPU estuvo ligado a los plazos del propio OxI Exprés y los SxI en el marco del FEN. Como bien recordó Miralles, el objetivo de ambos mecanismos es que se adjudiquen las iniciativas en no más de 23 días. Pero la consulta se dirigió a qué pasa si el MTC o los gobiernos regionales tardan en dar los permisos necesarios.

“Hay espacios para suspender los tiempos [...] Entendamos que esto es nuevo, no podemos esperar resultados para mañana, pero sí podemos ir más rápido. OxI Exprés no reconoce directamente la iniciativa privada, pero no está prohibido. Es deseable reunirse para abordarlo”, respondió Miralles.

Otras “dudas” tributarias

En el evento se remarcó que existen otras limitaciones tributarias, tras recientes pronunciamientos del Tribunal Fiscal (TF) que chocan con el reglamento de OxI para el manejo de consorcios.

Dante Sanguinetti, socio de Derecho Tributario de PPU, explicó que el TF, en un pronunciamiento reciente, validó que se le exija a una empresa que transfirió su certificado por una OxI presentar un comprobante de pago, a pesar de que el reglamento de OxI no lo fija como requisito.

El Tribunal Fiscal ha hecho ruido a nivel normativo tributario vinculado a las OxI, según abogados de PPU. (Foto: GEC).

Pero otro fallo es más problemático. La norma OxI también señala que los certificados se emiten a cada miembro de un consorcio, sin obligarlos a tener una contabilidad independiente. Pero sobre un caso específico, el TF validó que la regla sea lo que dice la Ley del Impuesto a la Renta (IR), que plantea lo contrario.

“El TF dijo: una cosa es regular la atribución de certificados y otra es vulnerar la obligación contable y tributaria registrada por la ley del IR [...] Fíjense en la controversia, una norma como la de OxI, que busca atraer inversiones y suplir el rol del Estado, genera una incompatibilidad normativa que está generando bastante confusión”, sostuvo.