Verónica Zambrano, presidenta del Ositrán, se presentó en el Infracon 2026. | Foto: GEC
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Fernando Cuadros Concha
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(Urubamba, Cusco) Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), alertó sobre la demora estatal en la entrega de terrenos, lo que puede comprometer proyectos de infraestructura y derivar en controversias internacionales.

Durante su participación en la , mencionó que las deficiencias no solo demoran el funcionamiento de las obras,

En este contexto, Zambrano señaló que el Ositrán ha identificado 11 contratos de concesión próximos a vencer, lo que obliga a las autoridades a anticipar decisiones sobre su continuidad y el futuro de la infraestructura involucrada.

“Ya estamos en un escenario más grave porque estamos alertando de algunas concesiones que van a terminar su plazo y siguen con problemas de falta de entrega de terrenos”, sostuvo.

Arbitrajes, la piedra en el zapato

Otro punto crítico en su exposición fue la forma en la que el Estado interpreta y administra los contratos de concesión. Según la funcionaria, las discrepancias entre entidades concedentes y operadores privados pueden terminar en disputas arbitrales, especialmente cuando se involucran grandes compromisos económicos.

“Lamentablemente, no sé por qué, pero generalmente el Perú no sale bien parado del Ciadi. Generalmente, no somos ganadores”, acotó.

La titular del Ositrán resaltó que las autoridades tienen que revisar cómo interpretan los compromisos asumidos y de qué manera gestionan las controversias antes de que escalen a tribunales internacionales.

Según indicó, la frecuente rotación de ministros en el sector Transportes ha dificultado que determinados problemas contractuales reciban una solución definitiva.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

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