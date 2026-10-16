El el marco de INFRACON 2026, el jefe de ANIN pidió confianza y disposición a los empresarios para trabajar de manera conjunta frente a los riesgos asociados a El Niño. Foto: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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Hernán Yaipén, jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), señaló a Gestión que la entidad tiene para el 2027 una programación de inversión de S/ 8,000 millones, la cual difiere del presupuesto previsto de S/ 1,700 millones.

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