En el marco de INFRACON 2026, explicó que se está conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar los recursos requeridos y así establecer prioridades de cara a un año que estará marcado por El Niño.

“A la fecha tenemos una programación de inversión para el 2027 de S/ 8,000 millones y tenemos un presupuesto de S/ 1,700 millones para el próximo año. Trabajamos con el MEF para ver un financiamiento de forma moderada”, dijo a este diario.

Al ser consultado si el presupuesto previsto para el año entrante será suficiente para la cartera de ANIN, aclaró que tienen una “pesada” y de “proyectos más grandes que los que encontramos”.

Pendientes

Yaipén señaló que heredaron de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 194 proyectos —menos del 2%, considerando que “manejaban 10,000 proyectos”— y les falta entregar 84. De este universo de pendientes, resaltan las soluciones integrales para reducir el riesgo de inundaciones, como las defensas ribereñas y las intervenciones en quebradas.

“Todos estos proyectos han sido encargados por ley ante la ANIN. Todos tenían contratos firmados. La herencia de nosotros es terminarlos. Están registrados en el Banco de Inversiones”, subrayó.

En el marco de Infracon Perú 2026, el jefe de la ANIN explicó que mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar los recursos necesarios y establecer prioridades. Foto: Hugo Pérez

Entre los principales logros de la ANIN, están la conclusión del proyecto Quebrada Huaycoloro, el cual “nunca más debería salirse”, así como el proyecto Cansas (Ica) y El León (La Libertad) junto a otros nueve proyectos de soluciones integrales. “¿Nos falta? Sí nos faltan”, precisó.

Continuidad de obras

Tras las elecciones regionales y municipales 2026 y el eventual cambio de autoridades en los GORES, Yaipén recalcó que ANIN abarca 13 proyectos en departamentos por unos S/ 13,000 millones. De cara al 2027, tienen asegurados S/ 2,300 millones de inversión para estas intervenciones.

Entre los encargos destacan el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, en Arequipa, por una inversión de S/ 1,100 millones para atender a pacientes de nueve regiones. A la fecha tiene un avance del 80% y las obras de infraestructura definitiva ya comenzaron.

Yaipén destacó la relación técnica y económica que ANIN mantiene con los gobiernos regionales y consideró necesario sostener la coordinación entre estos —pese al cambio de gobernadores—, el Gobierno nacional y el Congreso, en favor de más proyectos de infraestructura para el cierre de brechas.

“Hemos tenido dificultades el año pasado con todos los empresarios y, sin embargo, hemos salido adelante”, concluyó tras su participación en INFRACON.