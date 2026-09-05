La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Lambayeque presentaron el proyecto definitivo de drenaje pluvial para Chiclayo, una obra que contempla una inversión superior a los S/ 1,600 millones y que integra la cartera de infraestructura prioritaria para la macrorregión norte del país.

La iniciativa fue presentada durante el “ANIN Roadshow 2026 — Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo”, evento que congregó a 70 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en el proceso de contratación. La actividad contó con la participación del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y del gerente general de la ANIN, Sergio Iván Atarama Martínez.

Alcance e impacto de la inversión

El proyecto alcanzará a más de 630,000 habitantes de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, sectores que históricamente han enfrentado inundaciones y acumulación de agua durante periodos de lluvias intensas y episodios del Fenómeno El Niño.

Estas condiciones generan impactos en viviendas, infraestructura educativa y de salud, además de afectar la actividad económica de la zona.

“Durante años, la población de Chiclayo ha sufrido el impacto de las lluvias intensas en sus viviendas, colegios, centros de salud y actividades económicas. Frente a ello, este proyecto ofrece una propuesta integral y definitiva”, señaló Atarama Martínez, gerente general de la ANIN.

Expediente técnico culminado

De acuerdo con la ANIN, el expediente técnico del proyecto ya fue culminado, por lo que se encuentra habilitado el inicio de la etapa de contratación, bajo los estándares de transparencia e integridad establecidos por la entidad.

El proyecto de drenaje pluvial beneficiará a más de 630,000 habitantes de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel. Foto: ANIN.

Esta fase busca atraer a empresas constructoras y consorcios con experiencia en ingeniería hidráulica y ejecución de obras de drenaje urbano de gran escala.

Por su parte, el gobernador regional Pérez Flores resaltó el trabajo coordinado con la jefatura de la ANIN, a cargo de Hernán Yaipén, y aseguró que existen condiciones para facilitar la ejecución de la obra.

“Van a tener a todo un equipo disponible, trabajando para destrabar de manera inmediata cualquier obstáculo”, afirmó.

La declaración se produjo en el marco de una agenda regional que también contempla la visita del papa León XIV a Chiclayo, prevista para noviembre de 2026.

Seguimiento al proyecto

La ANIN señaló que realizará una rendición de cuentas periódica sobre los avances de la iniciativa, como parte de su política de transparencia para la ejecución de infraestructura pública a nivel nacional.