La ampliación del plazo tiene el objetivo de promover el acceso de potenciales participantes al sistema privado de pensiones, previa evaluación y conformidad de la documentación que acompañe la solicitud, indicó la resolución de la SBS.

“Resulta conveniente ampliar excepcionalmente el plazo de presentación de la solicitud ante la Superintendencia, a fin de brindar a las entidades potencialmente interesadas un margen adicional para organizar sus actuaciones internas y preparar la información exigida, sin modificar las exigencias prudenciales, el procedimiento de evaluación ni los demás requisitos aplicables”, subrayó la SBS.

Con este escenario, es probable que una nueva compañía busque competir en el mercado previsional privado peruano, estimó Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra. “Ya antes hubo intención de poder entrar, pero el octavo retiro restó el apetito a las compañías que estaban interesadas. Ahora, con la licitación que viene en diciembre o en enero (aún se ha fijado la fecha), creo que la posibilidad de que alguien nuevo intente entrar al sistema no es bajo”, indicó Ferrini, quien es uno de los asistentes al CADE 2026.

“Hay un incentivo para toda la industria de que entren nuevos competidores. No me sorprendería. Ojalá sea así”, agregó Ferrini.

En el Perú se ha establecido por ley que cada dos años se realicen licitaciones para definir qué administradora de fondos recibirá los aportes de los nuevos afiliados que por primera vez ingresen al sistema previsional privado. El ganador de la licitación recibe por 24 meses a ese grupo de nuevos afiliados.

Gana la licitación la compañía que ofrece una menor comisión por administrar los fondos de pensiones. La última licitación se realizó en diciembre del 2024 y ganó Profuturo AFP, con una comisión anual de 0.68% sobre el fondo del afiliado.

Profuturo AFP recibe a los nuevos afiliados desde junio del 2025. Y mantendrá este beneficio hasta mayo del 2027. La compañía que gane la próxima licitación, se adjudicará el ingreso de los nuevos afiliados, desde junio del 2027, hasta mayo del 2029.

La ley N° 32123, emitida en el 2024, autoriza a que también puedan administrar fondos de pensiones las entidades del sistema financiero (bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales), las empresas de seguros, entre otras.

AFP alista ofertas comerciales

Por otro lado, la SBS hace unas semanas emitió una norma para viabilizar que las AFP dispongan de ofertas comerciales de fidelización, por ejemplo, descuentos en restaurantes o cines.

Al respecto, Aldo Ferrini indicó que en AFP Integra están evaluando qué tipo de ofertas comerciales presentarán. “La norma de la SBS permite que las AFP hagamos alianzas con otras instituciones para generar beneficios a los afiliados. Estamos evaluando este tipo de alianzas, que fomenten el ahorro y estén alineadas con la pensión. Nuestra oferta comercial estaría lista hacia el segundo trimestre del próximo año”, indicó Ferrini.