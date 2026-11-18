El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa reducir del 10% al 5% el aporte previsional de los trabajadores de menores ingresos en el Perú, como parte de una reforma laboral que busca incentivar la formalización en las microempresas. La propuesta fue anunciada en noviembre por el ministro Elmer Cuba y sería presentada al Congreso durante el verano de 2027.

La iniciativa tomaría como referencia el régimen laboral de las microempresas y aún tiene pendiente definir aspectos como los trabajadores a los que alcanzaría y las condiciones para su aplicación. El objetivo es reducir los costos asociados al empleo formal, en un contexto en el que el 69.1% de los trabajadores peruanos tenía un empleo informal entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, según el INEI.

¿Cuánto cambiaría el aporte mensual?

Actualmente, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) destinan obligatoriamente el 10% de su remuneración a su fondo de AFP, a lo que se suman los descuentos correspondientes a la comisión de administración y la prima de seguro.

Si el aporte se reduce al 5%, un trabajador que percibe la remuneración mínima vital de S/ 1,230 pasaría de destinar S/ 123 mensuales a su fondo de pensiones a aportar S/ 61.50. Es decir, tendría una diferencia de S/ 61.50 al mes o S/ 738 al año, sin considerar cambios en los demás descuentos.

Este cálculo es referencial y no implica necesariamente un aumento salarial, debido a que todavía no se conoce si la propuesta se aplicaría a trabajadores que ya se encuentran formalizados, a nuevas contrataciones o a ambos grupos.

La propuesta del MEF plantea reducir de 10% a 5% el aporte previsional de trabajadores de menores ingresos. Foto: Andina/ referencial.

Para Germán Lora, abogado especializado en Derecho Laboral y docente de la Universidad del Pacífico, una menor tasa de aporte permitiría que los trabajadores dispongan de una mayor proporción de sus ingresos mensuales. Sin embargo, también tendría un efecto sobre el monto destinado al ahorro previsional.

Menor aporte, menor fondo para la jubilación

La mayor disponibilidad de dinero durante la etapa laboral tendría como contrapartida una menor acumulación en la cuenta individual de pensiones. En el caso de un trabajador con una remuneración de S/ 1,230, la diferencia sería de S/ 738 menos de aportes al año, monto que además dejaría de generar la rentabilidad correspondiente durante el periodo de ahorro.

“Con el proyecto se busca que el trabajador pague menos o aporte menos al sistema de pensiones, lo que tendrá como consecuencia que su fondo de pensiones no cuente con montos suficientes para que, al final de su vida laboral, tenga una pensión que lo apoye en su etapa de jubilación”, advierte Lora.

El monto que finalmente reciba un afiliado durante su jubilación, no obstante, depende de distintos factores, entre ellos los años de aportación, la continuidad de sus contribuciones, el nivel de sus remuneraciones y la rentabilidad obtenida por sus fondos.

Además, la propuesta deberá precisar su alcance en los distintos sistemas previsionales, considerando que el régimen de las AFP y el de la ONP operan bajo mecanismos diferentes.

¿Y qué ocurriría con la cobertura de salud?

La iniciativa también contempla que determinados trabajadores de menores ingresos mantengan su cobertura mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), modalidad que ya existe dentro del régimen especial de las microempresas.

En el régimen contributivo regular de EsSalud, los empleadores realizan un aporte equivalente al 9% de la remuneración. Por ello, uno de los aspectos que deberá precisar la reforma es bajo qué condiciones accederían los trabajadores a la cobertura sanitaria y cómo se financiaría.

¿Reducir los aportes ayudará a formalizar?

La propuesta apunta a disminuir las barreras económicas asociadas a la contratación formal, pero su impacto dependerá también de otros factores vinculados con la productividad de las empresas, las condiciones de contratación y los incentivos para ingresar y permanecer en la formalidad.

“La búsqueda de la formalización laboral tiene muchas aristas. Es complejo. Esta medida ayuda, pero de forma integral, conjuntamente con otras medidas. Se deben revisar los beneficios laborales”, sostiene Lora.

Por ahora, el MEF no ha definido los límites salariales ni las condiciones que acompañarían la reducción del aporte previsional. Estas precisiones serán clave para determinar si la medida logra ampliar el empleo formal y, al mismo tiempo, mantener niveles adecuados de protección social y ahorro para la jubilación.