Además del aporte obligatorio, los afiliados a las AFP pueden realizar aportes voluntarios sin fin previsional. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Los afiliados a las AFP tienen la posibilidad de realizar aportes voluntarios sin fin previsional. Es decir, invertir en fondos de AFP de libre retiro. Los fondos bajo esta modalidad han tenido un notable incremento el último año.

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