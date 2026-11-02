A septiembre del 2026, las inversiones en fondos de las AFP de libre retiro suman S/ 3,510 millones, un 49% más respecto al monto registrado en septiembre del 2025 , según datos reportados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La alta rentabilidad de los fondos de las AFP en el último año ha sido uno de los impulsores del crecimiento de la demanda de las inversiones de libre retiro. En el mismo periodo de evaluación, el Fondo 3 rentó en 31%, el Fondo 2 lo hizo en 17%, mientras que el Fondo 1 tuvo un retorno de 7.5% y el Fondo 0 registró un crecimiento de 4.4% (ver cuadro).

Asimismo, desde este 2026 se dispuso la exoneración del Impuesto a la Renta sobre las ganancias de capital generadas por los aportes voluntarios sin fin previsional. Este beneficio fue otro factor que fortaleció el atractivo de esta alternativa, al permitir que los afiliados aprovechen de manera más eficiente los rendimientos obtenidos a lo largo del tiempo, indicó Diego Caro, vicepresidente de Clientes, Canales y Servicios de AFP Integra.

“La combinación de una rentabilidad que supera a la banca tradicional, junto con la exoneración del Impuesto a la Renta sobre las ganancias, ha hecho que 1 de cada 5 soles retirados por la modalidad del 95.5% permanezca invertido en el sistema”, señaló.

Diego Caro agregó que por el atractivo de invertir en fondos de AFP también se prevé que parte del próximo abono de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los trabajadores lo trasladen hacia esta alternativa de inversión.

Por su parte Jorge Guillén, profesor de finanza de Esan y especialista en temas previsionales, refirió que invertir en fondos de AFP se ha convertido en una buena alternativa para quienes tienen excedentes. “Este sistema se está haciendo más atractivo, versus la rentabilidad de los depósitos y fondos mutuos”, remarcó.

Guillén indicó que los fondos de AFP se han visto favorecidos por el buen resultado de la Bolsa de Valores de Lima. Esta a su vez se ha visto impulsada por el alza del precio del oro.

Agregó que si bien esta opción de inversión en las AFP es de libre retiro, también puede convertirse en un ahorro a futuro y luego incorporarse al fondo previsional para que el trabajador cuente con una mayor pensión al momento de jubilarse.