El octavo retiro empezó en noviembre del 2025 y culminó en abril último, con la salida de unos S/ 27,000 millones. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Omar Manrique
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El Congreso tiene en el punto de mira el noveno retiro de fondos de AFP, con el argumento del perjuicio económico que ocasionará el Fenómeno de El Niño en ciernes.

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