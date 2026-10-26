El Pleno del Senado de la República verá este miércoles 28 el dictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de resolución legislativa del Senado 11 que propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del TC.

Así lo decidió, por unanimidad, la Junta de Portavoces del Senado, que sesionó esta mañana con la conducción de su presidente, Miguel Ángel Torres Morales.

Además, acordó que se vea el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 14, que propone autorizar el ingreso y tránsito de una unidad naval y de personal militar de la República de Chile con armas de guerra al territorio de la República del Perú.

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Entre los principales cambios figura la distribución del puntaje de evaluación: hasta 70 puntos por méritos curriculares y 30 por la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular quedarán descalificados.(Foto: GEC /Leandro Britto)

Para tal efecto, la Junta de Portavoces dispuso que ambos temas serán debatidos por 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones. Además, los presidentes de las comisiones tendrán 10 minutos para sustentar los respectivos dictámenes.

Cambios al reglamento del TC

Entre los principales cambios figura la distribución del puntaje de evaluación: hasta 70 puntos por méritos curriculares y 30 por la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular quedarán descalificados.

La modificación fue planteada por el senador Roger Astucuri, del Partido Cívico Obra, y reemplaza la fórmula inicial que asignaba 60 puntos a la evaluación curricular y 40 a la entrevista personal.

El reglamento también contempla la exclusión de candidatos que presenten información falsa en cualquier etapa del proceso e incorpora el requisito de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.