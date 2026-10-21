El pleno del Senado sometió a votación el informe final del procedimiento de elección de candidatos para designar a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Se trata de las tres plazas restantes de un total de siete disponibles en la entidad monetaria.

Estos acompañarán a Julio Velarde, quien se desempeña como presidente del banco; Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Yamada Fukusaki, designados por el Ejecutivo; para el periodo 2026-2031.

Votación e informe final

El informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales de la Cámara de Senadores había establecido el siguiente orden de méritos a partir de sus puntajes.

Oswaldo Molina Campodónico: 94.18 puntos

José Ricardo Stok Capella: 91.55 puntos

José Antonio Fernández Baca Llamosas: 90.18 puntos

Santiago Francisco Roca Tavella: 86.91 puntos

Juan José Marthans León: 86.60 puntos

Kurt Johnny Burneo Farfán: 85.73 puntos

Raúl Eduardo Mauro Machuca: 81 puntos

Diego Macera Poli: 80.73 puntos

Javier Alfredo Escobal D’Angelo: 60 puntos

Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51 puntos.

En una sesión breve, se aprobó designar como nuevos directores del banco a Oswaldo Molina Campodónico, con 40 votos a favor; José Ricardo Stok Capella; con 33 votos a favor; y Juan José Marthans León, con 36 votos a favor.

Anteriormente, José Antonio Fernández Baca Llamosas, tercero en el informe final, no alcanzó la mayoría de votos para ocupar el cargo. Solo logró 22 a favor. Lo mismo ocurrió con Santiago Francisco Roca Tavella, quien obtuvo solo 24 votos.

Perfiles de los nuevos directores del BCRP

Oswaldo Molina Campodónico es doctor en Economía y magíster en Economía para el Desarrollo por la Universidad de Oxford (Reino Unido), y economista por la Universidad del Pacífico (UP).

Se desempeña como profesor asociado e investigador de esta última casa de estudios. En el sector público, fue director general de Gestión de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y asesor del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social.

También fue gerente senior de Economía del Instituto Libertad y Democracia. Sus investigaciones se centran, entre otros temas, en pobreza, desigualdad y economía del desarrollo.

Oswaldo Molina Campodónico. Foto: UP.

Por su parte, José Ricardo Stok Capella es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra (España) y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Es profesor principal del PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, donde ha ocupado diversos cargos directivos y académicos.

Su trayectoria incluye la presidencia del directorio del Grupo Distriluz, del Banco de Comercio y del Banco de la Nación, así como su participación en el directorio de Indecopi y del Fondo de Estabilización Fiscal. Cuenta con experiencia en finanzas corporativas, reestructuración financiera y dirección empresarial.

José Ricardo Stok. Foto: Banco de la Nación.

Finalmente, Juan José Marthans León es economista por la Universidad de Lima, donde también obtuvo una maestría en Banca y Finanzas con la máxima calificación académica.

Complementó su formación con estudios de posgrado en Política Financiera en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, y en Gobierno Corporativo en la Universidad de Chicago.

Fue superintendente de Banca y Seguros entre 2002 y 2007, y subgerente general de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). También se ha desempeñado como director del área académica de Economía del PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y como docente universitario.