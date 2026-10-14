Los términos de intercambio, índice que mide la relación entre los precios de exportaciones e importaciones, aumentaron en un 14.3% interanual en agosto y alcanzaron los 186 puntos, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según la entidad, este resultado respondió al incremento de 30.3% en los precios de exportación, impulsado por el cobre y el oro, cuyas alzas superaron el 30%, mientras que la harina de pescado, que subió 86.4%.

Por otro lado, los precios de importación crecieron 14% por el encarecimiento del petróleo y sus derivados.

En comparación al mes de julio, los términos de intercambio aumentaron 3.8%, debido principalmente al alza de 5.4% en los precios de exportación, mientras que los de importación subieron 1.6%.

Los términos de intercambio comparan los precios de exportación e importación. Estos indicadores mejoran cuando los primeros crecen más que los segundos, lo que permite comprar más bienes del exterior con la misma cantidad de productos exportados.

Estos índices permiten evaluar el poder adquisitivo de las exportaciones y es especialmente relevante para economías como la peruana, que dependen de la venta de materias primas.