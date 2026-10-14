Términos de intercambio crecieron 14.3% interanual en agosto. (Foto: Andina)
Términos de intercambio crecieron 14.3% interanual en agosto. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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y alcanzaron los 186 puntos, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según la entidad,

Por otro lado, los precios de importación crecieron 14% por el encarecimiento del petróleo y sus derivados.

debido principalmente al alza de 5.4% en los precios de exportación, mientras que los de importación subieron 1.6%.

Los términos de intercambio comparan los precios de exportación e importación.

Estos índices permiten evaluar el poder adquisitivo de las exportaciones y es especialmente relevante para economías como la peruana, que dependen de la venta de materias primas.

El BCR informó que el alza de 30.3% en los precios de exportación, impulsada por el cobre, el oro y la harina de pescado, favoreció los términos de intercambio. (Foto: Andina)
El BCR informó que el alza de 30.3% en los precios de exportación, impulsada por el cobre, el oro y la harina de pescado, favoreció los términos de intercambio. (Foto: Andina)

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