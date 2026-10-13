La Asociación de Consumidores de Gas del Perú emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por la propuesta que realizó la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para extender su contrato de concesión con el Estado para el transporte del gas de Camisea.

En un comunicado, el gremio señaló que, tras la interrupción del servicio de transporte de gas de Camisea hace seis meses atrás, TGP habría incurrido en incumplimiento a su contrato de concesión y que ello está documentado en informes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Contraloría General de la República.

Capacidad de respaldo

Entre sus incumplimientos -afirma dicha asociación- “es preocupante que el sistema de transporte de gas de TGP no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida por en el Contrato de Concesión y la normativa”.

TGP culminó en la quincena de marzo la reparación del tramo afectado del gasoducto que trae el gas del Cusco a Lima.

En este contexto, añadió, es aún más preocupante que TGP no haya informado de medida alguna destinada a subsanar dicho incumplimiento y, en lugar de ello, proponga al Gobierno una adenda “muy ventajosa” que extienda su concesión por 10 años.

Esa propuesta, refirió, incluye que se le adjudique directamente un nuevo proyecto de S/7,000 millones (denominado Ramal Sur), sin competencia, con rentabilidad garantizada y con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte.

Asimismo, indicó, la empresa planteó que durante los 10 años adicionales de extensión de su monopolio los usuarios continúen pagando por infraestructura existente “ya pagada y remunerada generosamente”.

También -refirió el gremio- que las inversiones en respaldo y redundancia que ejecute en adelante sean remuneradas como inversión adicional, “pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento, cuando durante 20 años hemos venido pagando una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%”.

El pedido del gremio

En tal sentido, la asociación indicó que es responsabilidad y deber del Gobierno exigir a TGP el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y tutelar los intereses de los peruanos, ciudadanos y empresas usuarias del servicio público de transporte de gas natural.

Para evitar mayores riesgos, daños y sobrecostos a los usuarios, pidió que se exija a TGP que ejecute inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad a que está obligada.

Asimismo, consideró que se debe licitar competitivamente, entre operadores internacionales, tanto la concesión del nuevo proyecto del Ramal Sur, como la concesión del sistema de transporte de Camisea, para cuando concluya el plazo de la concesión de TGP.