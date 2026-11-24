El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que recibió en su despacho del Ministerio Público a representantes de la empresa minera Gold Fields, quienes buscaban gestionar el alquiler de un terreno ubicado en Cajamarca del que él y sus hermanos son copropietarios por herencia.

Gálvez explicó que su participación en el encuentro se produjo debido a que su nombre figura en los registros como heredero y copropietario del predio. Según indicó, los representantes de la compañía acudieron para solicitarle autorización para alquilar el terreno, ante el inicio de trabajos en la zona.

El titular del Ministerio Público sostuvo que les indicó que cualquier coordinación sobre el predio debía realizarse directamente con sus hermanos, quienes también son copropietarios.

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“¿Qué cosas decían? Como iban a empezar trabajos y en el registro estaba yo como heredero, como copropietario, en buena cuenta, entonces vinieron a pedirme autorización para que alquilen el terreno porque iban a hacer trabajos. Yo les dije, eso lo ven mis hermanos, así que véanlo ya y eso es todo”, declaró a la prensa.

Tras participar en una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Gálvez volvió a rechazar que su encuentro con los representantes de la minera implique un conflicto de intereses.

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, confirmó que recibió a representantes de Gold Fields en su despacho del Ministerio Público. Foto: GEC / Joel Alonzo

“No tengo nada que decir. Es un proyecto minero, pregúntales a ellos. Este es un terreno que es herencia de mi madre y eso es todo. ¿Qué conflicto de intereses qué va a ser? Primero averigua qué es un conflicto de intereses, entérate y después hablas”, respondió.

Debate sobre la Ley de Extinción de Dominio

De otro lado, Gálvez participó en una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado en la que se discutieron los alcances de un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que plantea modificar la Ley de Extinción de Dominio.

La iniciativa propone cambios al procedimiento mediante el cual el Estado puede recuperar bienes vinculados presuntamente con actividades ilícitas.

En la sesión también participó el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. La reunión fue presidida por la senadora de Renovación Popular, Katerin Ampuero, quien resaltó los puntos de consenso en torno a la necesidad de preservar la constitucionalidad del proceso y establecer controles frente a posibles abusos.

Ampuero sostuvo que la extinción de dominio debe mantener mecanismos de control que permitan garantizar una adecuada aplicación de la norma.

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“No se puede discutir que el proceso de extinción de dominio es constitucional, pero hay que poner los candados respectivos para evitar los abusos que se puedan realizar de parte de la Fiscalía o el Poder Judicial”, manifestó.

El plazo para presentar el documento final que será debatido y sometido a votación en el pleno del Senado vence este viernes.