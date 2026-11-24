La minera canadiense Forte Minerals firmó un acuerdo de acceso comunitario por un año para realizar actividades de exploración en su proyecto de oro Alto Ruri, ubicado en Áncash. La compañía, propietaria del 100% del proyecto, busca retomar los trabajos en este yacimiento, que no recibe una exploración sistemática moderna hace casi tres décadas.

Alto Ruri se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros de la antigua mina de oro Pierina, operada anteriormente por Barrick. Forte ahora podrá realizar trabajos de exploración superficial en el área del descubrimiento histórico y avanzar con los preparativos para una futura campaña de perforación.

Patrick Elliott, presidente y CEO de Forte Minerals, destacó la importancia del acuerdo para el desarrollo del proyecto. “Durante casi 30 años, este descubrimiento de oro de alta ley, que fue perforado históricamente, no ha contado con un seguimiento sistemático mediante métodos modernos de exploración”, afirmó.

El ejecutivo agregó que alcanzar este acuerdo requirió más de dos años de relacionamiento con los actores de la comunidad, desde que la empresa adquirió el proyecto en marzo de 2024. “Con el acceso ahora asegurado, Forte puede iniciar los trámites para obtener los permisos de perforación y evaluar el sistema aurífero mediante métodos modernos de exploración en un área de alteración de 2 km por 1.5 km”, explicó.

Preparan trabajos de exploración

Entre las siguientes actividades previstas por Forte Minerals, figuran el mapeo geológico y estructural, el muestreo geoquímico y la toma de muestras en canales sobre los afloramientos de la zona de alteración. La compañía también contempla realizar estudios geofísicos, incluidos trabajos de resistividad, para identificar posibles objetivos mineralizados en profundidad.

Las perforaciones históricas realizadas por Buenaventura en Alto Ruri en 1997 reportaron un intervalo de 131 metros con una ley promedio de 2.55 gramos de oro por tonelada, incluidos tramos de hasta 11.96 g/t. (Foto: Stock).

En paralelo, Forte iniciará el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), necesario para obtener los permisos de perforación. La empresa busca integrar los resultados de estos estudios con la información histórica del proyecto para definir los objetivos de una futura campaña de sondajes.

El potencial de Alto Ruri también se sustenta en resultados históricos obtenidos en 1997 por Compañía de Minas Buenaventura, su anterior operador. Uno de los sondajes reportó 131 metros con una ley promedio de 2.55 gramos de oro por tonelada (g/t), incluidos tramos de 54 metros con 5.39 g/t y 10 metros con 11.96 g/t. Otro sondaje registró 145 metros con una ley de 0.44 g/t.

Una parte de los testigos de las perforaciones históricas fue reanalizada en 2011. Forte Minerals considera que estos antecedentes permitirán orientar los nuevos trabajos de exploración, aunque deberá confirmar la mineralización mediante futuras perforaciones.