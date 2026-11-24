El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que la firma de la novena adenda al contrato de concesión de Cálidda está próxima a concretarse, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión emitieran opiniones favorables. La propuesta busca ampliar el suministro de gas natural a siete regiones del país mediante una inversión privada de US$ 550 millones.

Durante su presentación ante el Congreso, el titular del Minem explicó que el proyecto contempla un compromiso mínimo de 201,000 conexiones domiciliarias en 15 localidades, así como la instalación de infraestructura con capacidad para atender a 300,000 hogares.

A cambio, la empresa recibiría una ampliación de diez años de su contrato de concesión en Lima y Callao, hasta el 2043.

Cálidda: siete regiones accederían a la misma tarifa de gas natural que Lima. (Foto: EC)

Asimismo, precisó que los usuarios de las siete regiones accederían a la misma tarifa de gas natural que se aplica en Lima, mediante un esquema de subsidio cruzado. De concretarse la firma de la adenda, las obras comenzarían en 2027. En el caso de Cusco, se podrían realizar entre 1,000 y 2,000 conexiones durante los primeros seis meses del próximo año.

Respecto a las observaciones formuladas por Osinergmin, que fueron recordadas por los congresistas, el ministro sostuvo que estas ya fueron absueltas por su cartera y cuestionó la estimación del regulador sobre un eventual beneficio extraordinario de US$ 1,800 millones para Cálidda.

Señaló que dicha cifra requiere el respaldo de un modelo económico-financiero que considere las nuevas inversiones, los costos operativos y las obligaciones del concesionario.

Shinno también aseguró que Osinergmin conservará sus facultades de supervisión y fiscalización. El contrato contemplará penalidades económicas por el incumplimiento de las metas de conexión, e incluso la posibilidad de resolver la totalidad de la concesión, incluyendo Lima y Callao.

Finalmente, el ministro defendió la propuesta al señalar que permitiría generar un ahorro económico de US$ 187 millones para los consumidores frente a otras alternativas evaluadas. No obstante, no precisó una fecha exacta para la suscripción de la adenda, aunque la expectativa de ProInversión es cerrarla en lo que queda del 2026.