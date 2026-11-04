El ministro precisó que el proyecto 7 regiones es una propuesta del sector privado de 2023, que estaba paralizada y que la actual gestión tiene el objetivo de culminar. (Foto: Andina).
El ministro precisó que el proyecto 7 regiones es una propuesta del sector privado de 2023, que estaba paralizada y que la actual gestión tiene el objetivo de culminar. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

En reunión de trabajo con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Puno respaldaron la firma de la adenda que permitirá llevar gas natural a más de 200 mil usuarios de siete regiones del centro y sur del país.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que la adenda se firmará de todas maneras este mes una vez que se concluyan los aspectos técnicos finales.

“La adenda si va y sale este año. El proyecto de masificación del gas natural tiene que ir adelante”, afirmó el titular del Minem, en reunión con los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Puno.

Shinno Huamaní explicó que se están afinando los detalles en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de concluir los trámites a más tardar el 16 de noviembre y proceder con la suscripción de la adenda, ampliando la cobertura del servicio hacia las regiones de la sierra, selva y centro del país.

El gobierno busca masificar el uso del gas natural en 15 localidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, mediante la aprobación de la adenda propuesta por Cálidda para modificar su contrato BOOT de distribución en Lima y Callao y ampliarlo a estas zonas del país.

Guillermo Shinno, titular del Minem, en reunión con los gobernadores regionales donde impactará el proyecto de gas natural 7 regiones. Foto: Minem.
Guillermo Shinno, titular del Minem, en reunión con los gobernadores regionales donde impactará el proyecto de gas natural 7 regiones. Foto: Minem.

El ministro precisó que el proyecto 7 regiones es una propuesta del sector privado de 2023, que estaba paralizada y que la actual gestión tiene el objetivo de culminar. El proyecto contempla tener una tarifa nivelada entre Lima y las regiones.

TE PUEDE INTERESAR

Eólicas y solares: Minem alista propuesta de reglamento, pero esto preocupa a empresarios
Refinería Talara: Minem descarta concesión, pero sí apuntaría a otra modalidad, ¿cuál es?
Minem prevé se incorporen 33 nuevas centrales de generación eléctrica hasta el 2035

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.