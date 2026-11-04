En reunión de trabajo con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Puno respaldaron la firma de la adenda que permitirá llevar gas natural a más de 200 mil usuarios de siete regiones del centro y sur del país.

El gobernador regional de Cusco y presidente de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur, Werner Salcedo Álvarez; y las demás autoridades regionales destacaron el trabajo realizado desde el Minem y pidieron que el proyecto pueda ser oficializado en el menor tiempo posible, para dar una gran noticia a sus ciudadanos que por muchos años esperan la llegada del gas natural para contar con un importante ahorro en su canasta básica y consumo energético.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que la adenda se firmará de todas maneras este mes una vez que se concluyan los aspectos técnicos finales.

“La adenda si va y sale este año. El proyecto de masificación del gas natural tiene que ir adelante”, afirmó el titular del Minem, en reunión con los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Puno.

Shinno Huamaní explicó que se están afinando los detalles en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de concluir los trámites a más tardar el 16 de noviembre y proceder con la suscripción de la adenda, ampliando la cobertura del servicio hacia las regiones de la sierra, selva y centro del país.

El gobierno busca masificar el uso del gas natural en 15 localidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, mediante la aprobación de la adenda propuesta por Cálidda para modificar su contrato BOOT de distribución en Lima y Callao y ampliarlo a estas zonas del país.

Guillermo Shinno, titular del Minem, en reunión con los gobernadores regionales donde impactará el proyecto de gas natural 7 regiones. Foto: Minem.

A su turno, la viceministra de Hidrocarburos del Minem, Iris Cárdenas; detalló que la iniciativa consiste en trasladar el gas natural en camiones y se podrán habilitar conexiones domiciliarias, con una energía más económica que la electricidad.

El ministro precisó que el proyecto 7 regiones es una propuesta del sector privado de 2023, que estaba paralizada y que la actual gestión tiene el objetivo de culminar. El proyecto contempla tener una tarifa nivelada entre Lima y las regiones.