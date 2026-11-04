La Nueva Refinería Talara: todavía no está claro si se dará en concesión como prevé ProInversión, o bajo contrato en administración, como indica el Minem
La Nueva Refinería Talara: todavía no está claro si se dará en concesión como prevé ProInversión, o bajo contrato en administración, como indica el Minem
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Elías García Olano
Elías García Olano

En medio del proceso de reorganización de Petroperú y de ejecución de los planes de promoción de bloques patrimoniales de esa empresa, a cargo de ProInversión, surgen dudas sobre el destino que tendrá el principal activo de esa compañía estatal: la nueva refinería Talara, a juzgar por declaraciones de las autoridades involucradas en el tema.

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