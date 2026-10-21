¿Cuáles son las novedades sobre el sector hidrocarburos en Perú? (Foto: difusión)
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Redacción Gestión
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, mediante la identificación y evaluación de oportunidades en la cadena de valor de los hidrocarburos.

La vigencia “en juego”

El documento fue firmado por Luis Suárez Carlo, gerente general de Petroperú, y Sebastián Maag Pardo, gerente general de EP Petroecuador, en el marco de las actividades del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, realizado en Lima.

El memorando contempla oportunidades de cooperación en comercialización y suministro de petróleo crudo y derivados, aprovechamiento de infraestructura logística, terminales y capacidad de almacenamiento, transporte marítimo e intercambio de conocimientos técnicos y buenas prácticas.

En suma, estas iniciativas buscan aprovechar las capacidades complementarias de ambas empresas: la producción y comercialización de hidrocarburos de Ecuador y la capacidad de refinación del Perú.

La ceremonia de suscripción de este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, contó con la participación de los mandatarios de ambos países, Keiko Fujimori y Daniel Noboa, así como del presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark.

Petroperú será reorganizado en siete bloques patrimoniales para facilitar el ingreso de inversión privada. (Foto: Andina)
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