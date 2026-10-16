(Urubamba, Cusco) El presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, señaló que la próxima semana se realizará la segunda convocatoria a subasta de 10 activos no estratégicos identificados de la empresa pública Petroperú. Precisamente, son 10 bienes inmobiliarios.

El ejecutivo detalló que se trata de ocho casas de playa ubicadas en Punta Sal (Piura), otro bien de 2,000 metros cuadrados ubicados en el Parque El Olivar de San Isidro (Lima) y otra adicional. En conjunto, se estima una valoración de más de US$ 20 millones y esperan adjudicarlos en los próximos dos meses, compartió en exclusiva con Gestión.

“Hemos considerado que son activos no estratégicos para la empresa. Tienen un importante valor y nos permite también enfocar y dar un mensaje correcto a toda la población. Hay una casa grande en El Olivar, donde no hay muchas propiedades disponibles. Esperamos mucha competencia, mucha participación”, refirió en diálogo con Gestión, en el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon).

Del Carpio subrayó que cuentan con el “consenso y aprobación del directorio Petroperú”, conformado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Consultado sobre los resultados de la primera convocatoria a subasta, mencionó que se adjudicaron dos de los cuatro predios expuestos. Uno de los entregados también fue una casa en El Olivar.

Sin embargo, el escenario es más amplio. Del Carpio adelantó que, hasta el cierre de este año, tendrán otras dos convocatorias a subastas, acumulando un total de cuatro. En la tercera, se considerarían más de 20 predios. Mayores detalles dependerán de los procesos de saneamiento físico-legales.

“Estas tareas las vamos a completar en los próximos meses. Lo que necesitamos para Petroperú es liquidez para su sostenimiento y en eso estamos participando nosotros. En total, vamos a tener más de 30 predios que vamos a subastar”, indicó. “Conforme a los predios los vamos valorizando y saneando, los ponemos en el mercado. Esto, porque el mercado espera predios que pueda disponer también”, agregó.

¿Edificio emblema de San Isidro?

Consultado sobre el edificio central de Petroperú, ubicado en el “corazón” del centro financiero de San Isidro, Del Carpio sostuvo que “está en evaluación”.

“Se trata de uno de los activos más emblemáticos que tiene Petroperú. Estamos haciendo un análisis con calma. En activos tan importantes como este hay que enfocarnos bastante con el fin de obtener el mayor valor por esa propiedad”, anotó.

¿Se venderá el edificio central de Petroperú? | Foto: ProInversión.

Como se recuerda, se trata de un terreno que ocupa un espacio para el edifico y el resto, a un solo nivel, se destina como playa de estacionamiento.

“Es un activo que estamos convencidos que con un aprovechamiento adecuado puede generar importantes flujos para esta empresa y contribuir en su sostenibilidad. Puede tener un aprovechamiento económico mejor, sin duda”, refirió.

Otros activos como lotes y el oleoducto

Del Carpio refirió que, en el marco de la normativa que estableció la reestructuración de Petroperú, el análisis de activos para adjudicarlos también se extiende a lotes petroleros y hasta al Oleoducto Norperuano (ONP).

“El trabajo de ProInversión con Petro Perú también es identificar estas unidades de negocio, como el Oleoducto, los terminales del sur, la refinería de Talara, la de la selva, entre otros”, comentó.

Ahora, lo que corresponde es empezar a presentarlos de manera pública, a fin de que la población sepa los avances alrededor de todos estos activos y también inversionistas. Esto se dará en “las próximas semanas”

“El objetivo es que estas unidades de negocio capturen inversión privada, esta se traduzca en mayores montos y otorgue más sostenibilidad”, anotó.