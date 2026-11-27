En este podcast de Consultorio Tributario, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, explica los alcances de la Resolución de Sunat 226-2016, que presenta una serie de facilidades tributarias para las empresas de los subsectores pesca, acuicultura y textil-confección, que abarcan rubros como el ITAN y los aplazamientos y fraccionamientos vigentes. Esto a raíz de la presencia de el fenómeno El Niño.

Escuchemos este podcast para entender los alcances de estas facilidades de pago otorgadas y que nos demuestran la empatía siempre bienvenida que debe de existir entre la Administración Tributaria y los contribuyentes.