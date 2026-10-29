LOS PLAZOS DE ANOTACIÓN EN REGISTRO DE COMPRAS AÚN NO SE MODIFICAN | Consultorio Tributario
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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa el hecho fundamental de que aún no se ha reglamentado el plazo de anotación inmediata (en vez de hasta 12 meses), de las adquisiciones en el Registro de Compras, que está establecido en el Decreto Legislativo 1669, todo lo cual va en contra de la seguridad jurídica.

Escuchemos este podcast para conocer los principales detalles de este tema, que conlleva finalmente a estar alertas a la aplicación de este cambio relevante, que prioriza lamentablemente la forma y no el fondo.

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