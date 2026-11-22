En este escenario, el Perú podría captar nuevos negocios de compañías extranjeras que buscan proveedores alternativos en nuestra región.

Aunque nuestro país cuenta con fortalezas como la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, además del potencial logístico asociado al puerto de Chancay.

Al respecto, especialistas consultados por Gestión advierten que aún existen barreras que limitan su capacidad para competir con otros destinos de la región.

AGROINDUSTRIA, TEXTILES Y SERVICIOS: LLAMADOS A LIDERAR EL AVANCE

Perú posee condiciones para insertarse en las nuevas cadenas de suministros internacionales a través de industrias en las que ya ha desarrollado ventajas competitivas.

De acuerdo con Mariella Amemiya Siu, gerenta central de Exportaciones de ADEX, los sectores con mayor potencial para beneficiarse del nearshoring son la agroindustria, el rubro textil-confecciones y los servicios basados en conocimiento.

Además, la especialista identificó oportunidades para actividades como la metalmecánica, la industria química, los plásticos y los envases. En esa línea consideró necesario que el Estado impulse reformas.

“Resulta clave el trabajo del sector público y la aplicación de diversas reformas para garantizar la atracción de inversión de calidad y sostenida, aprovechando el bajo riesgo país existente en el Perú para la realización de estas transacciones económicas”, indicó a Gestión.

Por su parte, Manuel Chu, director de Centrum Empresas de Centrum PUCP, señaló que la agroindustria avanzada, la minería con valor agregado, la manufactura ligera —como los rubros textil y metalmecánico— y los servicios digitales y fintech figuran entre las industrias con mayor potencial de atracción de inversiones, según gremios económicos y especialistas.

“Perú cuenta con ventajas específicas que le permiten posicionar varios de sus sectores estratégicos en las cadenas globales de suministro y captar capitales bajo las tendencias de nearshoring y friendshoring”, sostuvo el académico a Gestión.

EE.UU. SE POSICIONA COMO MERCADO CLAVE

Respecto a los mercados con mayor potencial, Amemiya identificó a norteamérica como el principal destino de oportunidad para las empresas peruanas, particularmente Estados Unidos, México y Canadá, países con los que Perú mantiene tratados de libre comercio.

Asimismo, mencionó a los mercados asiáticos, debido al incremento de su capacidad adquisitiva y al crecimiento de su clase media, que abre posibilidades para los bienes de consumo.

No obstante, la especialista consideró que la inteligencia de mercado y la promoción comercial serán determinantes para concretar nuevas oportunidades de negocio e inversiones.

En cuanto al impacto económico, la representante de ADEX indicó que todavía no existe una estimación específica de cuánto podría generar el nearshoring para el Perú.

En esa línea, recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en 2022 que esta tendencia podría representar hasta US$78,000 millones en nuevas exportaciones de bienes y servicios para América Latina y el Caribe. Para Perú, calculó un potencial de US$1,400 millones en exportaciones de bienes.

PERÚ ENFRENTA DESVENTAJAS FRENTE A MÉXICO, CHILE Y COLOMBIA

Pese a tener capacidades, el Perú aún enfrenta importantes desafíos para posicionarse como uno de los grandes destinos regionales del nearshoring. Según Manuel Chu, el país compite hoy en “segunda línea” respecto a economías como México, Chile y Colombia.

El experto sostiene que, aunque Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y una amplia apertura comercial, persisten brechas críticas en infraestructura, burocracia y desarrollo industrial que limitan su capacidad para captar inversiones de gran escala.

Entre los principales obstáculos figuran la lentitud de los procesos administrativos y las deficiencias en infraestructura vial y logística interna. A ello se suma la incertidumbre política. No obstante, Chu destacó que la estabilidad fiscal y las condiciones macroeconómicas del país pueden resultar atractivas para la inversión extranjera.

Estados Unidos, México y Canadá concentran oportunidades para las empresas peruanas. Sin embargo, las deficiencias logísticas, la burocracia y la incertidumbre política limitan la competitividad del país. (Foto: USI)

Pese a ello, consideró que Perú conserva ventajas vinculadas a su estabilidad macroeconómica, apertura comercial y seguridad jurídica frente al capital extranjero, factores que pueden resultar atractivos para las compañías internacionales.

EL RETO: POSICIONARSE COMO PROVEEDOR DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Más que competir por albergar grandes plantas de manufactura final, Perú tendría mayores posibilidades de integrarse a las cadenas globales como proveedor de insumos, bienes intermedios y servicios especializados, según el análisis de Manuel Chu, de Centrum PUCP.

Desde ADEX, Mariella Amemiya también destacó las oportunidades para las empresas peruanas de atender contratos de suministro y requerimientos de compradores internacionales.

En ese sentido, explicó que las compañías peruanas necesitan cumplir con exigencias de volumen, calidad, trazabilidad y certificaciones, además de contar con flexibilidad productiva y financiamiento de capital de trabajo para responder a los pedidos.

“A ello se suman una logística competitiva, y capacidades empresariales y comerciales. Finalmente, necesitan reglas claras y estables que promuevan la competitividad y el crecimiento del comercio exterior” agregó Amemiya.

Finalmente, Chu planteó que el país necesita reducir sus costos logísticos, modernizar el marco de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y simplificar los procedimientos aduaneros y regulatorios para competir por nuevas inversiones.

La representante de ADEX, por su parte, señaló que una mayor exposición de la oferta exportable peruana ante compradores e inversionistas internacionales puede contribuir a posicionar al país como proveedor.

Bajo ese contexto, mencionó el potencial de la eventual Zona Económica Especial de Chancay como punto de atracción de inversiones.