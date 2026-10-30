Las exportaciones peruanas superarían los US$ 100,000 millones al cierre del 2026 y se ubicarían por encima de las de Chile y Argentina, afirmó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba.

Durante el evento “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif, Cuba indicó que los envíos al exterior seguirán superando los niveles que vienen registrando entre enero y septiembre, cuando sumaron US$ 83 mil millones.

“Vamos a superar de lejos el número de enero a septiembre. De hecho, este año las exportaciones peruanas ya van a ser superiores a las exportaciones chilenas, que es un país abierto al mundo. Además, van a superar a las de Argentina”, dijo el ministro.

Solo el monto alcanzado hasta septiembre representa un récord histórico para el periodo. Este avance viene impulsado por las exportaciones tradicionales de cobre y oro, las cuales crecieron 34.5% y 51.4%, respectivamente.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, se presentó en el evento “Open for Business”. (Foto: Gestión)

Mayor PBI nacional

En su presentación, el titular del MEF también proyectó una mejora en la producción peruana frente a la chilena de cara al 2027. “Nuestro PBI absoluto, el próximo año, va a ser más que el de Chile”, refirió.

Si bien este año la economía peruana alcanzaría un crecimiento de 3.4%, según el MEF, el ministro también resaltó que el Perú liderará el crecimiento en América Latina durante los siguientes años.

De 2026 al 2030 el MEF espera que la economía peruana crezca un promedio de 3.8%, mientras que Latin Focus estima que el país logrará un avance de 3.1%, lo que superaría el crecimiento promedio de la región y de otros países como Argentina (2.7%), Colombia (2.6%) y Chile (2.2%).

Por otro lado, Cuba proyectó que, si Perú logra crecer a tasas altas y sostenidas de entre 4% a 6% anual, podría alcanzar el nivel de PBI per cápita de España entre los años 2044 y 2053, dependiendo de la velocidad del crecimiento.

MEF apunta a reducir el incumplimiento tributario

El ministro también mencionó que se ha reconocido una importante evasión tributaria de Impuesto a la Renta (IR) y de Impuesto General a las Ventas (IGV).

“La evasión en Perú es de 9% y el promedio regional 6.7%. Ese es el problema. Perú tiene baja deuda pública, pero convive con una evasión por encima de la media”, señaló Cuba.

En ese sentido, el ministerio plantea reformas para reducir el incumplimiento tributario, lo que permitirá fortalecer las finanzas públicas.