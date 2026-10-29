El Pleno del Congreso de la República dio luz verde, con algunos ajustes, al crédito suplementario para el financiamiento de acciones frente a El Niño, impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

Con 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones (diputados) y 37 a favor, 10 en contra y 6 abstenciones (senadores), se aprobó el pedido del Gobierno para la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto público hasta por la suma de S/ 8,228.4 millones, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).

Asimismo, en el mismo texto, se aprobó una emisión interna y/o externa de bonos hasta por S/ 4,428.7 millones. Esta puede ser realizada hasta el 31 de diciembre de 2027 y será destinada a:

Financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión y programas de inversión en el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Ejecución de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (lOARR).

Ejecución de Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI).

Financiamiento temporal de gasto corriente no permanente que demande la ejecución del mantenimiento de infraestructura escolar, bajo la modalidad de subvenciones a directores, en el marco del fenómeno de El Niño 2026-2027, y la organización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Asimismo, en el mismo texto, se aprobó una emisión interna y/o externa de bonos hasta por S/ 4,428.7 millones. (Foto: GEC)

Previamente a esta sesión, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó que el crédito suplementario no es “solo por el fenómeno de El Niño (FEN)”: “Lo hubiéramos [solicitado] de todas maneras. Así no hubiera habido FEN era necesario porque hay gastos estructurales, como las pensiones, así como gastos en salud, en educación” .

En efecto, cabe destacar que los fondos aprobados mediante este crédito suplementario serán dirigidos a impulsar proyectos clave de infraestructura a nivel nacional, optimizar las estrategias de seguridad ciudadana y fortalecer la calidad y continuidad de los servicios esenciales de salud y educación.

Un ajuste para gobiernos locales: se les quitará “candado”

Uno de los ajustes al texto inicialmente presentado por el Poder Ejecutivo estuvo vinculado a los gobiernos locales y un anterior crédito suplementario de julio.

En concreto, el texto finalmente aprobado señala: “Se autoriza, excepcionalmente, a los gobiernos locales a efectuar, dentro de los 15 días calendario contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia de la presente norma, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático autorizadas en el numeral 3.8 del artículo 3 de la Ley 32732, con cargo a los recursos considerados en el Anexo VIII “Crédito Suplementario a favor de diversos gobiernos locales para la ejecución de proyectos”, y en el Anexo XV “Financiamiento para la ejecución de proyectos a favor de diversos gobiernos locales” [...]“.

José Arista, presidente de la Comisión de Presupuesto, lo explicó. “En el crédito suplementario de julio último se les dio algunos recursos que no han podido ser utilizados, pero tampoco han podido ser transferidos a otras obras que posiblemente estén avanzadas o próximas a terminar por un impedimento legal. Por ello, a pedido de muchas municipalidades, se ha accedido a quitarles este candado legal para que puedan responder de una manera más efectiva con estos presupuestos”.