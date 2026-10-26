Delegación de Inperú 2026 en Nueva York.
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Omar Manrique
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En el marco del roadshow de Inperú, que se desarrolla en Nueva York, el , reveló que las exportaciones peruanas alcanzaron un récord de US$ 83,000 millones en el periodo de enero a septiembre del 2026.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes , alcanzando los US$ 74,122 millones.

De esta forma, se afianzan las proyecciones acerca de que los envíos peruanos al exterior .

El titular del MEF destacó que el crecimiento de las exportaciones es, durante el periodo mencionado, de los más elevados en la región.

Elmer Cuba, ministro de economía. (Foto: USI)
Elmer Cuba, ministro de economía. (Foto: USI)

Asimismo, resaltó que Perú, sobre la base de los 25 que tiene con otros países y otros convenios, consolida cada vez más el intercambio comercial peruano bienes y servicios con el mundo.

Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 34% entre enero y agosto del 2026, alcanzando los US$ 74,122 millones. (Foto: USI)
Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 34% entre enero y agosto del 2026, alcanzando los US$ 74,122 millones. (Foto: USI)

, un 21% que el año anterior, según informó Mincetur.

SOBRE EL AUTOR

Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.

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