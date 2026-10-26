En el marco del roadshow de Inperú, que se desarrolla en Nueva York, el ministro de economía, Elmer Cuba, reveló que las exportaciones peruanas alcanzaron un récord de US$ 83,000 millones en el periodo de enero a septiembre del 2026.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 34% entre enero y agosto del 2026, alcanzando los US$ 74,122 millones.

De esta forma, se afianzan las proyecciones acerca de que los envíos peruanos al exterior superarán con creces los US$ 100,000 millones en el presente año.

El titular del MEF destacó que el crecimiento de las exportaciones es, durante el periodo mencionado, de los más elevados en la región.

Lea también: Exportaciones de joyería peruana se desploman 58.5% por caída de ventas a Estados Unidos

Elmer Cuba, ministro de economía. (Foto: USI)

Asimismo, resaltó que Perú, sobre la base de los 25 tratados de libre comercio que tiene con otros países y otros convenios, consolida cada vez más el intercambio comercial peruano bienes y servicios con el mundo.

Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 34% entre enero y agosto del 2026, alcanzando los US$ 74,122 millones. (Foto: USI)

Durante el 2025, las exportaciones peruanas llegaron a US$ 90,082 millones, un 21% que el año anterior, según informó Mincetur.