Ahora, en entrevista con Gestión, Cuba precisó detalles respecto a la determinación del público objetivo que recibirá, sobre todo, los bonos anunciados. Aparte, desde cuándo empezarán a reactivar obras de infraestructura, componente de mayor peso dentro de los S/ 18 mil millones anunciados que flexibilizarán las reglas fiscales del Perú hasta 2031.

Ministro, respecto a los bonos, ¿cómo está pensando el gobierno asignarlos? ¿Cuál es la distinción que se hará y cuándo se aplicarán estos beneficios?

El Perú como país no entrará en recesión por el FEN, pero su efecto sí hará que algunas zonas del país puedan arriesgar caer en ese estado. Hay familias que verán perturbado su ingreso normal. Para ellos es el bono, aún no sabe cuántos son, podrían ser 800 o 2,000 personas. No se sabe aún, dependerá de la emergencia. Lo que hemos aprobado es este paquete fiscal que elevará en 1% del PBI el déficit total.

Pero han definido un tope.

Sí, el máximo son S/ 2,500 millones. Quiero aclarar que el bono no reemplazará el ingreso laboral. Es imposible, pero sí es posible evitar que una familia pase de ser pobre, vulnerable o morirse.

Bajo ese criterio, ¿a cuánto ascendería el bono?

El bono será equivalente a la canasta básica definida por el INEI en la zona afectada. Es un bono antipobreza, por llamarlo de otra forma. No reemplaza a un ingreso...

O sea, no es más de S/ 1,000....

No, la línea de pobreza son S/ 200 o S/ 220. Esa es la línea de pobreza extrema en todo el Perú y queremos evitar que los ciudadanos caigan por debajo de ello.

Para precisar entonces, ministro. No hay un universo de beneficiarios definidos aún, a pesar que ayer en la presentación usted habló de cuatro grupos de familias, incluyendo jubilados, que lo recibirán. ¿Serán cantidades diferenciadas?

Sí porque son bonos de diversa naturaleza. El bono para el afectado directamente por el FEN será antipobreza extrema. Pero, para los pensionistas, es uno de corte reactivador, para protegerlos de la inflación. El paquete total es de S/ 2,500 millones.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, hablaba de un bono para aquellos que entren a suspensión perfecta, ¿es parte de ese paquete?

Es parte del total, pero la composión final no la tenemos aún. De repente ninguna empresa hace suspensión perfecta. La ley peruana contempla casos de fuerza mayor y el FEN representa ese escenario.

Y el tope temporal son entre tres a cinco meses, como dijo la presidenta.

Sí, y ahí paramos.

¿Y desde cuándo se aplicará? ¿Este mes?

Cuando pase efectivamente el evento. Supongamos que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) detecta problemas severos en una provincia. Pasa y los bonos ingresan inmediatamente.

Pero no tienen claro desde cúando.

Dependerá del FEN, lo único fijo es a los pensionistas, que será en diciembre.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en entrevista con Gestión. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

Pero la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advierte de que estos meses serán la época más dura desde hace meses. ¿Igual esperarán, por ejemplo, que el Midis les dé una alerta? ¿Qué van a esperar?

Por ejemplo, en el caso de los pescadores en el Norte, ya está pasando el efecto. Esos bonos irán antes, ¿pero qué pasa si en Lima no se activan las quebradas? Si se activan, aparecen los bonos. Lo que aprobamos es el techo presupuesto.

Ministro, las medidas abordan infraestructura también. ¿Son obras nuevas o ya presupuestadas?

Ninguno es nuevo. Hemos hecho una taxonomía de todas las obras paralizadas y solo hemos escogido aquellas paralizadas por falta de dinero. Es decir, el alcalde arrancó 10 obras, pero solo tiene plata para tres. Ya tienen todo: estudios, proveedores, solo falta entregarles el dinero.

Dijo ayer que se priorizarían 250 obras públicas con más de 50% de avance...

Esas son obras públicas tradicionales identificadas, para el resto se aplicará el saldo de Obras Por Impuestos (OxI). Esas no son obras nuevas, sino un puente que le falta 20% de ejecución, se terminá y se cobra la OxI. De esas, hay centenas de obras y dependerá del sector privado y los alcaldes.

¿Necesitarán una ley OxI específica?

No, ya se puede hacer desde hoy.

Pero cómo se ejecutarán esas OxI si por las lluvias, normalmente las obras paran.

Ese mecanismo OxI no será por el FEN, es por los choques recesivos. No será solo para lugares donde afecte el FEN. Lo que queremos es que la economía no se detenga. La reconstrucción será posterior, ahora estamos en una etapa previa.

Queremos trabajar con los alcaldes entrantes, que tendrán doble beneficio: heredarán obras no concluidas, pero que podrán inauguar en el año uno, no en el cuatro, cuando ya se van. Esa es la ventaja.

¿Por qué esperar?

Porque la economía aún avanza. Si ves cómo crece el crédito del sector privado, crece 10%, a doble dígito despúes de 12 años. Perú sigue en expansión. Por eso todo lo haremos desde enero. Lo decimos ahora porque aún falta definir el presupuesto 2027 y queremos que la gente sepa, que no tenga miedo y siga gastando porque el Estado apoyará.

Para no bajar las expectativas.

Así es.

En las últimas semanas, algunos voceros han planteado la posibilidad de que el MEF impulse otro “Reactiva Perú”, ¿el préstamo con garantías a mypes anunciados bajo el Fondo Crecer calza con eso?

No hay vínculo alguno. Reactiva fue excepcional para evitar que Perú quiebre. No hablamos ahora de eso.

Y sobre las garantías, ¿cúanto está dispuesto el MEF a exponerse con el Fondo Crecer?

La parte microeconómica de riesgo está a cargo de Cofide. Ellos, como los demás ejecutores de cada política, saldrán pronto a los medios a detallar cada medida.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Director periodísto (e) | Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.