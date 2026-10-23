Tras anunciar su paquete fiscal, Cuba dijo que "los ejecutores de cada política" saldrán pronto a detallar más la aplicación de cada medida. Fotocomposición: Gestión.
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Víctor Melgarejo
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Alessandro Azurín
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Ayer el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, presentó junto a la presidenta Keiko Fujimori la estrategia de política fiscal “contracíclica” para hacerle frente, sobre todo, al fenómeno El Niño (FEN) en el Perú.

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