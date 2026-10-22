Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos”. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos”. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Redacción Gestión
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, junto a la presidenta Keiko Fujimori, anunciaron las medidas de su nueva política “contracíclica”, que buscará evitar una desaceleración económica, frente a tres choques de oferta que podrían impactar su dinamismo.

Frente a ello, el MEF pretende implementar 4 ejes de medidas fiscales que se financiarían con una modificación de las reglas fiscales (mayor deuda) y un crédito suplementario, que aún debe aprobar el Congreso.

Estas medidas son bonos a familias vulnerables; mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarias y carreteras, priorización de 250 obras públicas con 50% de avance, y inyección de liquidez.

En el caso de los bonos, estos estarán destinados a cuatro grupos de familias: aquellos en zonas vulnerables del sur andino, familias afectadas por lluvias en el norte, familias damnificadas por huaicos y desborde de ríos; y personas en situación de vulnerabilidad, como los jubilados.

Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos”. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos”. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos” y recursos fijos a los programas de vivienda, como Techo Propio.

Además se implementará un préstamo con garantías a mypes, a través del Fondo Crecer.

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