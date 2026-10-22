El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, junto a la presidenta Keiko Fujimori, anunciaron las medidas de su nueva política “contracíclica”, que buscará evitar una desaceleración económica, frente a tres choques de oferta que podrían impactar su dinamismo.

Estos choques de oferta son la intensificación del fenómeno El Niño (FEN), el aumento de precios del petróleo y el diésel a consecuencia de la guerra en Medio Oriente, y mayores tasas de interés que elevarían los costos de financiamiento para Perú.

Frente a ello, el MEF pretende implementar 4 ejes de medidas fiscales que se financiarían con una modificación de las reglas fiscales (mayor deuda) y un crédito suplementario, que aún debe aprobar el Congreso.

Estas medidas son bonos a familias vulnerables; mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarias y carreteras, priorización de 250 obras públicas con 50% de avance, y inyección de liquidez.

En el caso de los bonos, estos estarán destinados a cuatro grupos de familias: aquellos en zonas vulnerables del sur andino, familias afectadas por lluvias en el norte, familias damnificadas por huaicos y desborde de ríos; y personas en situación de vulnerabilidad, como los jubilados.

Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos”. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de obras por Impuestos” y recursos fijos a los programas de vivienda, como Techo Propio.

Sobre la estrategia para inyectar liquidez, Cuba señaló que estará enfocada en aplazar el pago de obligaciones tributarias en sectores afectados por el FEN, como la pesca y la agricultura.

Además se implementará un préstamo con garantías a mypes, a través del Fondo Crecer.