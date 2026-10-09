En ese sentido, el MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3.4% en 2026 y 2027, incluso ante los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. Foto: Andina.
En ese sentido, el MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3.4% en 2026 y 2027, incluso ante los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La inversión privada creció 15.5% en términos reales durante el primer semestre de 2026, mientras que las exportaciones peruanas de bienes sumaron US$ 83 mil millones entre enero y setiembre, su mayor registro histórico para ese periodo.

Durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, organizada por ComexPerú, el titular del MEF expuso ante empresarios e inversionistas las perspectivas económicas del país y las oportunidades en sectores como minería, energía e infraestructura. En el encuentro también participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Balance económico del primer semestre 2026

Cuba resaltó que el Perú ha mantenido su solvencia fiscal pese a la inestabilidad política de los últimos años y señaló que las expectativas empresariales de inversión y contratación se encuentran en niveles elevados. En ese sentido, el MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3.4% en 2026 y 2027, incluso ante los riesgos asociados al Fenómeno El Niño.

Sostuvo además que la agenda de reformas del Ejecutivo también contempla ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la gestión de la inversión pública y fortalecer el cumplimiento tributario.

Chile concentra el 13.3% de la inversión extranjera directa

El ministro destacó las oportunidades para ampliar estos capitales y profundizar la relación comercial bilateral, apoyándose en la estabilidad macroeconómica peruana, la apertura comercial y las garantías constitucionales para la inversión nacional y extranjera.

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