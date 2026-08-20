El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, señaló que uno de los ejes de la política general del Gobierno de Perú será elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio.

“El crecimiento requiere confianza, inversión, productividad y reglas claras”, señaló durante su mensaje en la mañana del jueves 20 de agosto, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

“El Perú no puede crecer de manera sostenida si una empresa siente que formalizarse ‘la castiga’, si una inversión demora años por trámites superpuestos, si la infraestructura no conecta territorios o si las reglas tributarias cambian de interpretación permanentemente”, complementó.

En este sentido, Galarreta indicó que una de las herramientas que impulsará será una “agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre” . Esto será incluido en el eventual proyecto para la delegación facultades que solicitarán. Hay que recordar que si bien se conoció un borrador, hasta ahora no se eleva el texto final ante el Parlamento.

“Contemplará simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas”, refirió.

Para esta reforma, planteó que seguirán dos condiciones. La primera es que los regímenes tributarios sean “simple y predecibles” para el contribuyente. En segundo lugar, se asegurará que sean fiscalmente responsable y amplíen la formalidad y la base tributaria.

Hay que recordar que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ya había adelantado a Gestión que se alistaban para cambiar el pago del Impuesto a la Renta (IR).

Premier Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados. Foto: Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Exoneraciones tributarias

Profundizando en esta arista, el premier indicó que se aprovecharán la oportunidad para “evaluar algunas” exoneraciones tributarias vigentes.

“No se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una empresa mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse”, subrayó.

Continuando con el segmento de las microempresas y pequeñas empresas (mypes), el titular de la PCM señaló que desde el Estado se utilizará sus compras para abrirles mercado a las mype.

Para este segundo semestre, anunció que Compras a MYPErú prevé requerimientos que bordearían los S/ 11 millones para atender demanda pública de manera descentralizada. Enfatizó que se impulsará a empresas de sectores como textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica.