Sunat establece nuevos criterios para la valoración de importaciones
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y es fundamental que las empresas importadoras se adecuen, afirmó Mayenne Malpartida, coordinadora de Promoción de Importaciones de la Cámara de Comercio de Lima.

Declarar en Aduanas el correcto valor de la mercancía es un paso fundamental en el proceso de importación, pues de ello depende el monto de los tributos que se pagará para nacionalizarlo y que no existan discrepancias entre la autoridad aduanera y la empresa.

, pues la existencia de discrepancia puede convertir la importación en un proceso complicado.

Así, las nuevas reglas uniformizan los procedimientos y brindan mayor claridad tanto a las autoridades aduaneras como a las empresas.

“Se han precisado los métodos de valoración aduanera que deben aplicarse en cada caso y se han señalado los valores de referencia que deben aplicarse cuando exista una duda razonable sobre el valor declarado por el importador”, detalló Malpartida.

La normativa también refuerza la importancia de que las empresas cuenten con documentación adecuada y que sustenten los precios declarados en sus compras internacionales.

Facturas, contratos, comprobantes de pago y demás documentos relacionados con la transacción adquieren un papel fundamental para sustentar el valor de la mercancía.“Es recomendable que las empresas revisen sus procesos internos y conozcan los alcances de esta actualización para evitar contingencias y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”, sostuvo.

La especialista recordó que el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima brinda asesoría especializada, tanto para la importación como para la exportación de mercaderías.

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