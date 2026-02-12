Este año, el Perú será una de las economías con mayor crecimiento de América Latina y es un escenario que los empresarios que proveen a otras empresas pueden aprovechar. Pero, ¿en qué sectores hay mayores oportunidades?

Sonia Espinoza, economista del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, señala que estiman que este año el PBI peruano se expandirá 3.1%, pero con un cambio estructural en el crecimiento económico.

“A diferencia de 2025, en que el crecimiento se debió a efectos estadísticos favorables, una recuperación sectorial heterogénea y un fuerte rebote de la inversión privada, este 2026 el crecimiento será más equilibrado y descansará en sectores no primarios y en los que dependen de la demanda interna”, dijo.

Así, la Manufactura crecería 2.7%, Electricidad, Gas y Agua se expandiría 3%, Construcción un 3.6 %, Comercio un 3.5% y Servicios un 4%.

En ese sentido, dijo que para las empresas proveedoras de otras empresas orientarse a esos sectores brindará mejores posibilidades de generar ventas, en particular en este primer trimestre que será uno de los mejores del año.

En efecto, en el IEDEP calculan que entre enero y marzo la economía crecerá 4% gracias a la baja inflación y el crecimiento de la masa salarial.

Este verano, la Construcción alcanzará el 6.9%, la Manufactura el 5.9%, el sector Comercio se expandirá 4.4% y Servicios en 4.1%, en tanto que también debe mirarse a la Agricultura que crecerá un 7.7 %.

Las oportunidades están a la vista, ahora hay que aprovecharlas.