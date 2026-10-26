La Sunat asegura recursos para el presupuesto público del 2027. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Luna Victoria, aseguró que la entidad está “preparada” para cumplir con la meta establecida en el marco del presupuesto público 2027: recaudar más de S/ 224,208 millones, que significa alrededor del 93% de los ingreso.

En este contexto, Luna también indicó que el Gobierno ha marcado un nuevo objetivo en materia económica. Se buscará reducir el actual nivel de incumplimiento tributario equivalente al 9% del Producto Bruto Interno (PBI) al 6.7%, la tasa promedio de América Latina y el Caribe, en un horizonte al 2030.

La reducción del incumplimiento estará enfocado, principalmente, en el del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR).

Visto cada uno, el jefe de la Sunat recordó que, en 2011, la brecha de incumplimiento estimada del IGV era de 32.8%, pero se elevó a 34% al 2025. Esto representa casi el 3% del PBI.

Sobre este escenario, el objetivo trazado por la administración es reducir dicha brecha a casi la mitad (a un 16.4%), con lo su equivalente al PBI sería de 1.4%.

César Luna Victoria en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. | Captura: YouTube
César Luna Victoria en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. | Captura: YouTube

En tanto, sobre el Impuesto a la Renta, Luna expuso que, en 2011, la brecha era de 51.1% y se elevó a un 52.3% actual )más del 6% del PBI). Con lo proyectado bajo esta gestión gubernamental, se espera que la tasa disminuya a 45.5%, de manera que pase a significar el 5.3% del PBI.

Con la reducción de la brecha en IGV (1.5%) y en IR (0.8%), se materializaría la reducción del actual 9% del PBI de incumplimiento tributario a un 6.7%.

Nota en desarrollo...

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