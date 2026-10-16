La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) inició una campaña de cobranza coactiva para recuperar S/ 1,060 millones en deudas tributarias pendientes de 1,354 contribuyentes con domicilio fiscal declarado en Lima.

La operación, prevista para el último trimestre del año, busca que los contribuyentes con obligaciones exigibles regularicen sus pagos.

Según la entidad, parte de los deudores ha recurrido reiteradamente a recursos legales para impugnar procedimientos de fiscalización y determinación de deuda, lo que habría retrasado el cobro.

SUNAT INTERVINO 73 DOMICILIOS FISCALES EN LIMA

Como parte de la primera etapa de la campaña, un equipo de 85 ejecutores y auxiliares coactivos intervino 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos declarados en Lima.

Durante los operativos se aplicaron medidas de embargo para exigir el pago de las obligaciones pendientes.

La primera fase de la operación incluyó intervenciones en 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos. La campaña busca que los contribuyentes regularicen sus deudas exigibles. Foto: SUNAT.

La Sunat identificó a los contribuyentes con mayores deudas mediante labores de inteligencia y cruces de información.

Según la entidad, estos habían tenido oportunidades, facilidades y beneficios para regularizar su situación, pero mantenían sus obligaciones impagas.

La administración tributaria anunció que realizará nuevas intervenciones en los próximos días, como parte de las acciones destinadas a recuperar las deudas exigibles.

La entidad precisó que los contribuyentes tienen derecho a presentar recursos para cuestionar sus actos administrativos. Sin embargo, sostuvo que el uso reiterado de estos mecanismos para retrasar el cobro afecta la recaudación fiscal y los recursos destinados a financiar los servicios públicos.