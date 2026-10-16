Los operativos forman parte de una campaña de cobranza prevista para el último trimestre del año. La Sunat anunció que realizará nuevas intervenciones en los próximos días. Foto: SUNAT.
Los operativos forman parte de una campaña de cobranza prevista para el último trimestre del año. La Sunat anunció que realizará nuevas intervenciones en los próximos días. Foto: SUNAT.
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Redacción Gestión
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La operación, prevista para el último trimestre del año, busca que los contribuyentes con obligaciones exigibles regularicen sus pagos.

SUNAT INTERVINO 73 DOMICILIOS FISCALES EN LIMA

Como parte de la primera etapa de la campaña, un equipo de 85 ejecutores y auxiliares coactivos intervino 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos declarados en Lima.

Durante los operativos se aplicaron medidas de embargo para exigir el pago de las obligaciones pendientes.

La primera fase de la operación incluyó intervenciones en 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos. La campaña busca que los contribuyentes regularicen sus deudas exigibles. Foto: SUNAT.
La primera fase de la operación incluyó intervenciones en 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos. La campaña busca que los contribuyentes regularicen sus deudas exigibles. Foto: SUNAT.

Según la entidad, estos habían tenido oportunidades, facilidades y beneficios para regularizar su situación, pero mantenían sus obligaciones impagas.

La administración tributaria anunció que realizará nuevas intervenciones en los próximos días, como parte de las acciones destinadas a recuperar las deudas exigibles.

La entidad precisó que los contribuyentes tienen derecho a presentar recursos para cuestionar sus actos administrativos. Sin embargo, sostuvo que el uso reiterado de estos mecanismos para retrasar el cobro afecta la recaudación fiscal y los recursos destinados a financiar los servicios públicos.

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