Según cifras del Ministerio de Salud, a noviembre del año en curso, un total de 353,029 niños y adolescentes de entre 9 y 18 años, considerados en la meta anual establecida por el Ministerio de Salud (MINSA), aún no han sido vacunados contra el virus del papiloma humano (VPH).

“Este año se tiene previsto vacunar a 1′052,929 niños y adolescentes; hasta la fecha sólo se ha cumplido con el 66.5% de la meta” comentó Karla Ruiz de Castilla, directora de ESPERANTRA Pacientes.

Informó que los niños y niñas de 9 años son el grupo con menor avance en la inmunización contra el VPH: de los 579 mil que se espera vacunar este año, solo 297 mil han recibido la vacuna, es decir, falta vacunar a casi la mitad.

En esa línea, recordó a los padres que, en todo el país, pueden llevar a sus hijos a vacunar gratuitamente contra el VPH en los establecimientos públicos de salud. “Todavía estamos a tiempo para que nuestros niños y adolescentes reciban esta protección oportunamente”, dijo.

Asimismo, destacó que el MINSA está realizando jornadas especiales de vacunación contra el dengue y VPH en colegios y establecimientos de salud en zonas seleccionadas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Loreto, Ucayali, San Martín, San Juan de Lurigancho y Lima. En ese sentido animó a los padres de familia a autorizar la vacunación de sus menores hijos en estas jornadas de vacunación.

La directora de ESPERANTRA Pacientes recordó que este virus está relacionado con el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino, enfermedad que registra alrededor de 4,800 nuevos casos y 2,500 mujeres fallecidas cada año.

Lima, que tiene el menor porcentaje de vacunación contra el VPH

Respecto al avance por regiones, Karla Ruiz de Castilla expresó su preocupación por Lima, que tiene el menor porcentaje de vacunación contra el VPH y concentra la mayor cantidad de niños y adolescentes pendientes de vacunación. Destacó que, pese a contar con una amplia red de establecimientos de salud, solo el 53.5% de los niños y adolescentes previstos en la meta para este año ha recibido la vacuna, son más de 156 mil los que aún no ha sido inmunizados.

“Este año se tiene previsto vacunar a 1′052,929 niños y adolescentes; hasta la fecha sólo se ha cumplido con el 66.5% de la meta” Foto: Minsa.

Detalló que otras regiones con bajos niveles de avance son Arequipa (54.5%), Ucayali (56.5%) y Loreto (60.2%). En contraste con Junín, Madre de Dios, Moquegua y Tumbes que han superado las metas de vacunación contra el VPH.

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La directora de ESPERANTRA Pacientes animó a los jóvenes de 18 años a vacunarse contra el VPH, en vista de que se estima que más de 100 mil varones de esa edad tampoco se han vacunado y podrían perder el acceso gratuito a la vacuna una vez que cumplan los 19 años; para ello “los jóvenes sólo tienen que acudir al establecimiento público de salud más cercano que tengan, presentan su DNI y recibirán la vacuna gratuitamente”, informó.